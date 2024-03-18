〈房產〉年輕人買房馬力夯 全台35歲以下房貸族5年激增3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-18 10:00

在房價高漲的大環境下，買房成家對於普通年輕人而言似乎是遙不可及的夢，不過，房仲彙整財團法人金融聯合徵信中心資料發現，被大眾認為買不起房的年輕人反而更敢進場，從 2019 年到 2023 年，全台 35 歲以下房貸族的申貸件數從 4 萬 5489 件增加到 6 萬 152 件，短短 5 年就增加約 1.5 萬件，成長幅度高達 32%。

而分析其中 35-50 歲房貸族和 50 歲以上房貸族的成長幅度分別只有 23% 和 14%。對此，東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，年輕世代在買房決策上確實更敢衝，再加上現在有「新青年安心成家購屋貸款」來減輕年輕人的購屋壓力，相信未來進場買房的年輕人還會繼續增加。

對於年輕人更敢進場買房，黃勝暉指出，由內政部不動產資訊平台揭露，去年第三全台平均購屋單價為 32.49 萬元，較 2019 年同期、5 年前的 25.2 萬元，增加了 7.29 萬元，漲幅接近 3 成，顯見台灣房價漲勢之驚人，這讓不少潛在購屋族都產生了「現在不買房，以後會更貴 」的心理壓力。

其次，在少子化的浪潮下，現在的父母普遍更加疼愛小孩，許多父母為了幫助兒女減輕成家立業的壓力，都會主動幫忙支付自備款或提供其他形式的資金支援，因而使得年輕族群的購屋比重有所攀升。政府釋出的新青安利多，也進一步加強了年輕人進場買房的動力。

黃勝暉指出，年輕人買房偏好與上一代人相比存在著明顯的差異，第一，不同於以往的大家庭模式，現在的年輕人更注重私人空間，普遍偏好房間數量較少、坪數較小的住宅，通常以兩~ 三房的小宅產品為主流。

第二，現在的年輕人更在意生活品質及便利性，有管委會、電梯大樓、豐富公設的電梯大樓往往更受年輕族群的青睞。

第三，面對不斷走揚的房價，價格也是年輕人購房時的重要考量因素之一，部分年輕人為了壓低購屋總價，同時又要滿足一定居住品質，因此寧願到相對外圍的蛋白區、蛋殼區買房置產，以雙北來看，淡海新市鎮、 洲子洋重劃區等地都吸引了不少年輕族群的駐足。

最後，黃勝暉也提醒，買房成家固然是一件好事，但對於口袋不深的年輕人來說，買房後的房貸、房屋稅、地價稅、修繕費用等林林總總的支出加起來也是不小的壓力，因此建議年輕族群進場前還是要謹慎評估自身的財務狀況和預算範圍。