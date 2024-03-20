〈房產〉2022年以來首見 全台連續4個月房市預售單月揭露破萬件

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 15:21

信義房屋 (9940-TW) 統計每月預售揭露資料，統計去年 10 月到今年 1 月已經連續四個月的預售單月揭露量都超過 1 萬件，過去景氣好投資暢旺時，單月揭露可達 1.2 萬件，市場景氣欠佳時每月預售揭露量約 6 千餘件，反映當前即使缺乏投資型買盤，預售市場表現仍相當亮眼；預估房市短期氛圍仍會偏向熱絡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售交易量持續達到單月破萬件，在平均地權條例管制換約買盤退場後，仍維持萬件交易量，反映市場景氣暢旺，過去市場題材都圍繞在捷運站、重劃區與重大建設，這三年則多了科技業投資題材，觀察目前預售市場仍是自用的剛性需求當道，但也有少數個案以低自備款等方式吸引長期置產的客戶，今年股市一度創下兩萬點新高，加上後續電價調漲等議題，房市短期氛圍仍會偏向熱絡。

統計顯示，近期的低點出現在平均地權條例上路後的兩個月，7 月揭露 6 千餘件，8 月揭露近 8 千件，但去年 10 月開始連續 4 個月預售揭露量都超過 1 萬件，顯見選舉並未對於預售銷售造成太多干擾，今年 1 月預售平均成交單價為每坪 43.9 萬元，而 2021 年 7 月實登 2.0 上路後當月平均成交單價為每坪 34.5 萬元，全台房價出現一大波漲勢。

若以區域來看，1 月預售銷售量最大的是高雄市的 2024 件，平均成交單價高達每坪 38 萬元，其次是新北市 1908 件，平均單價每坪 57 萬元，桃園市揭露 1898 件，平均每坪 38.2 萬元，台中市 1843 件平均每坪 46.3 萬元。