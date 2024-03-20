寶徠今年迎來轉盈契機 璞園及鋼市「大咖」全進入董事會

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 17:47

上市建商寶徠建設 (1805-TW) 今 (20) 日因董事長鍾喜吉請辭董事長及法人代表職務，並進一步引發寶徠董事會由「大咖」的璞園建築團隊董事長李忠恕及鎢鋼大王廖萬隆雙雙進入董事會，至於新任董事長，寶徠則將儘速召開董事會選出。市場則看好李忠恕將接任董事長。

寶徠董事長鍾喜吉今天請辭董事長及年美投資公司法人代表職務，年美投資公司法人代表則改由「鎢鋼大王」春保森拉天時鎢鋼集團總裁廖萬隆出任；此外，今天一併已派法人代表的則爲持股 21.37% 的璞全廣告法人代表之一，改由璞園建築團隊董事長李忠恕出任。

在寶徠 2024 年北市信義計畫區指標案「松雍」完工交屋迎來轉盈契機，寶徠可分回總銷約 6 億餘元，且明年將有建案「璞園樸園」入帳同時，市場則看好李忠恕將接任寶徠董事長。

同時，對於「鎢鋼大王」鎢鋼集團總裁廖萬隆今天獲改派爲法人代表，則與寶徠延伸觸角到科技廠辦園區，桃園在華亞高科技園區與廖萬隆家族合建的科技廠辦園區大案今年將取得建照及動工有關，此一科技廠辦園區大案總銷並上看高達 250 億元的規模