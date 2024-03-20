〈房產〉打房接連出招 北市豪宅交易去年下半年大減8成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 11:26

受官方打房等因素影響，造成豪宅買氣不振，尤其《平均地權條例》修正案 2023 年 7 月上路，被視為壓垮市場最後稻草。住商機構觀察資料發現，雙北去年下半年豪宅交易量同步下滑，其中北市量縮幅度更是破八成，只有 21 件。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨分析，該法所通過的「私法人購屋許可制」，加上去年下半年適逢總統大選前景不明，讓高資產族群置產較為謹慎。

住商機構根據台北地政雲及實價登錄資料統計，台北去年下半年度 7~12 月總價 1 億元以上豪宅 交易件數，共達 21 件，與前一年同期相比，交易量縮約 63%，若與四年前同期高點的 130 件相比，交易量縮高達 83%。而新北總價 6000 萬元以上住宅交易，去年下半年僅剩 47 件，相比四年前高點，減幅也近 19%。

徐佳馨指出，雙北豪宅市場受限於政府打房氛圍，加上去年下半年國內外政經情況皆不明朗，買氣難有起色，尤其北市豪宅市場由於總價更高，在央行「限貸令」之下，豪宅客負擔加重，交易量縮幅度更大；不過，新北 2022、2023 年下半年度豪宅交易量相差無幾，顯示北部豪宅客群似有外擴現象，才讓新北市仍保有基本交易量。

觀察行政區分布，北市以中山、大安區各多達 7 件位居前二名，大家房屋企研公關主任賴志昶表示，中山區地處北市核心，交通、商業機能便利，其中大直區域更有不少新興豪宅，因此在去年市場逆風下，仍能吸引金字塔客群搶進；至於大安區更是傳統豪宅聚落，尤其敦化南路不僅為金融、商辦重鎮，更有樹海加持，又具豐富商業機能，沿線新、舊豪宅交織，受區域高資產買方青睞。