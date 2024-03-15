〈房產〉財部：自住房地重購退稅 5年內不得出租營業或移轉

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-15 18:01

個人重購自住房地，無論是先賣後買或是先買後賣，只要出售舊房地與重購新房地兩者移轉登記時間在 2 年內且是自住，均可適用房地合一稅重購退稅或扣抵稅額，但請注意新購自住房地 5 年內只能自住，不可改作出租、營業及其他用途或移轉，且出售及重購房屋必須為個人或配偶登記所有，否則將面臨補稅。

財政部高雄國稅局舉例說明，甲君於 106 年 7 月 5 日以 850 萬元購入 A 屋並將戶籍遷入且居住，於 111 年 8 月 23 日再以 1,200 萬元購入 B 屋。甲君於購入 B 屋後旋即將 A 屋於 111 年 12 月 15 日以 1,000 萬元出售他人，甲君將戶籍由 A 屋遷至 B 屋，經計算出售 A 屋須繳納房地合一稅額 22 萬元【（成交價 1,000 萬元 - 取得成本 850 萬元 - 可減除移轉費用 30 萬 - 土地漲價總數額 10 萬元）× 適用稅率 20%】，甲君以 B 屋購買價款 1,200 萬元高於 A 屋出售價款 1,000 萬元為由，申請重購自住房地扣抵稅額 22 萬元。

該局經查發現，甲君將 B 屋於 112 年 5 月出租予他人做為營業使用，且甲君實際另住他縣市，於是依規定否准甲君重購自住房地扣抵稅額，並追補房地合一稅款。