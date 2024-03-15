〈房產〉航空城開發受矚目 璟都將推百億元建案成大園最高規模造鎮案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-15 14:30

璟都建設深耕桃園 25 年，今 (15) 日對大園 54 地號建地舉行開工儀式，此一建案基地面積達 4147 坪，將打造 9 棟住宅大樓，預估個案總銷金額達 100 億元，將成爲桃園大園地區最大單一個案，而璟都建設 2024 年還將推出桃園中路的 80 億元建案，今年的推案量可望改寫璟都新高。

璟都建設陸續在桃園大園地區陸續推出「璟都麗緻」、「璟都文華」、「璟都凱悅」、「璟都艾美」預計在今年陸續完工，平均銷售率約 70%，目前更有線上熱銷個案「璟都未來城」，持續展現璟都建設與桃園土地深刻連結。

璟都建設對今天開工的大園 54 地號，預計打造台灣近年來最大旗艦級 989 戶造鎮案，預計興建 9 棟住宅大樓，規劃地上 15 樓、地下 4 樓大樓建築，暫規劃爲 2-3 房格局，預估個案總銷金額達 100 億元，也是璟都建設成立 25 年最大總銷個案，每坪開價估 33-35 萬元。

璟都建設預計今年還將推出桃園中路的 80 億元建案，推升璟都建設今年的推案量達 180 億元，可望改寫年度推案新高。

璟都建設董事長黃國明指出，璟都建設首創「永續服務、永久保修」，秉持企業品牌理念，期望建築有夢想、有願景的城市，「以人為本」規劃與自然共生住宅，從早期個案便融入綠能環保宅的建築規劃，創造人與建築、環境共生共存的友善住宅。

桃園目前矚目高達兆元航空城與客運園區開發計畫，將注入國際住宅能量。以桃園機場為中心所擘劃兆元航空城計畫，是台灣史上規模最大開發案，佔地 逾 4500 公頃的國家級開發，引領航空城周邊房市火熱成長，被視為「國門首站 - 航空城副都心」的客運園區也吸引著一波波桃園自住、雙北移居客群。