〈房產〉美甲美睫年銷售額倍數狂增 新商業模式有利微型店面去化

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-19 19:36

近年美甲、美睫成為年輕時尚指標，影響所及，業規模持續擴張，據財政部統計，美甲美睫業家數、銷售額 5 年成長超過 1.2 倍，其中家數以台中市 562 間為最多，台北市次之，新北市增加 153.9% 幅度最大，房仲業者指出，微型創業模式受歡迎，有肋於微型店面的去化。

據財政部統計處最新資料，美甲美睫業 2023 年家數已達 3523 家，銷售額則約 30 億元，兩者與 107 年數據相比，成長幅度皆達 1.2 倍以上。以六都區域來看，台北市銷售額都是全台之最，家數也是六都亞軍，不過家數、銷售額 5 年漲幅在六都中都敬陪末座。反觀新北市的 2023 年家數達 457 家，5 年來成長超過 1.5 倍，漲幅冠居六都，顯示區域內美甲美睫業仍屬高速成長期。其餘各都成長也十分驚人。

大家房屋企研公關主任賴志昶指出，北市作為時尚訊息的首善之都，民眾對於新事物嚐鮮意願高，加上消費能力強，營業總金額等都傲視各都，不過近年訊息快速，為開拓新市場，不乏有年輕人返鄉創業，加上網路推波助瀾，美麗產業潛力不容小覷，而美睫美甲除個人工作室外，亦有和美容、美髮搭配，放大有限空間坪效。

徐佳馨認為，新時代的年輕人對於人生與工作有獨到想法，讓成本低、彈性大的微型創業在近年大行其道，不過像美甲、美睫這類產業，進入門檻不高，創業者未來勢必面對激烈競爭，身處其中者亦必須要居安思危，避免過度競爭產生負面效果。在前期最好能嚴控成本，甚至採取合作模式經營，客源穩定後逐步擴張，避免因創業時花費太多，當不成老闆還負債累累。