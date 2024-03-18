雙北外溢效應與重劃區新屋挹注 桃園「這兩區」房市超級火熱

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-18 15:03

2023 年全台六大都會區建物買賣移轉棟數年減 3%，但仍 有不少區域表現仍突出。房仲業者根據六都建物買賣移轉棟數資料，統計 2023 年六都的十大熱門交易行政區，發現桃園市的「中壢區」和「桃園區」包辦交易量前二名，新北市則以 5 個行政區入榜最多。

統計顯示，台中的「西屯區」憑藉區域優勢，預售屋平均單價已超車新北板橋區。

觀察 2023 年全台六都十大交易熱區中，「中壢區」交易量達 8885 件居冠，第二名的「桃園區」也以 8436 件緊追在後，這兩區房市買氣相當火熱。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園市因與雙北的地緣關係，近年隨著高鐵、捷運等軌道交通愈漸完備，再加上 TPASS 上路後，一小時生活圈儼然成形。而且桃園還坐擁空港的優勢，讓該區成為企業廠辦、總部設點的一級戰區，此外近年推動產業升級，計畫將桃園打造成智慧產業新聚落，帶動當地產業發展，吸引大量就業人口湧進。

陳金萍指出，近年來，桃園的重劃區大幅開發，熱度、話題性不停歇，再加上市場推案量大、供給物件多元，且能同時滿足首購、換屋及置產族等各式需求，推升房市交易量能。像是「中壢區」有青埔高鐵特區、過嶺重劃區等，「桃園區」也有中正藝文特區、中路重劃區、經國重劃區及小檜溪重劃區等，在產業投資、就業無虞、人口成長、交通建設及重劃區推案量大的催動下，和房價相較雙北地區更具優勢，使雙北購屋族群外溢到桃園買房，這 2 區也成為買房的熱門選項。

若觀察各縣市的行政區入榜數，六大都會區中，新北市一口氣囊括五個名額，分別為板橋、新店、三重、新莊及中和區，為六都之最。陳金萍指出，新北市與台北市相連，各方面皆有著密不可分的依存關係，緊密的交通路網更是拉近了兩都會區距離。而且新北因具有相對平易近人的房價，及在不少重劃區的新屋挹注下，讓購屋選擇更為多元，也磁吸了不少北市剛性需求轉移至新北落地生根，增添當地房市動能。

此外，陳金萍提到，新北入榜的五個行政區，有以下幾個特點，首先是「強勁的需求」，其中板橋、新莊、中和分別為新北市人口最多的三大行政區，而三重臨北市僅一橋之隔，新店就業機會多，使住宅剛性需求龐大；其次為「區域建設題材」，除了已開通的環狀線行經板橋、新莊、中和、新店四區外，未來三重區也會有環狀線北段通過，皆為該區域大幅增添交通利多；再來是「大規模的重劃區」，新屋能大幅挹注交易量能，如板橋江翠北側重劃區、新店央北重劃區、三重重陽重劃區、新莊頭前重劃區與副都心重劃區以及中和華中橋西側重劃區；最後是「完善的生活機能」，觀察這五個行政區無論是食、衣、住、行、育、樂各方面皆有一定水準。綜合以上條件，自然吸引眾多人口遷入，使購屋需求持續上升，推升此一區域房市表現。