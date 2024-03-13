〈房產〉2023年內湖億元級商辦交易量增 空間朝中坪數化發展

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 13:02

近年市中心許多商辦大樓都更中，而內湖商廠辦選擇多，屋齡輕，且空間夠大，造成台北內湖的廠辦交易穩健，房仲業者統計，近兩年內湖億元以上商辦及廠辦交易，2022 年共 24 筆，總銷逾 220 億元；而 2023 年則有 29 筆，累計總銷超過 110 億元，其中坐落於內湖科學園區的交易就有 14 筆。

台北市內湖交易最熱門的商辦包括新完工的安康段「興富發 T1」，共有 8 筆交易，位在舊宗段的「聯虹識野科技大樓」，屋齡僅 2 年，共交易 4 筆、最新揭露去年 11 月交易低樓層廠辦，總價約 2.01 億元、單價 56.6 萬元，共 391.21 坪，由控股公司進駐。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖商廠辦選擇多，屋齡輕，且空間夠大，由於 2022 年不乏大坪數或整棟商辦銷售，包括中壽 83.5 億買下精英電腦大樓，領航家投資興業公司砸 30.68 億元買下長虹豐匯科技大樓 (現更名為領航家國際廣場)。而 2023 年交易億級商廠辦趨向中型化，總銷雖然減少，但筆數增加，平均交易坪數 540 坪左右，仍符合中大型規模的企業辦公需求，尤其科技產業聚集，更吸引上下游或新創事業進駐。

2023 年最高總價的商廠辦交易，為祟越科技花 53.5 億，買下洲子街九層樓高的中國開發商辦開發案，建坪 6775 坪，成為去年純商廠辦交易當中總價和坪數最高的交易，足見內科仍為近年中大型企業總部的熱區。

第一建經研究中心副理張菱育指出，內科的辦公聚落已趨成熟、機能完整，且擁有建設利多等優勢，一直以來都是投資方的關注重點區域，不過現在投資範圍，已從近捷運文湖線的西湖段、文德段，擴大到舊宗段、潭美段、安康段等區段。