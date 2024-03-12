〈房產〉竹科園區原和喬科技萬坪高科技廠房將標售釋出 估逾10億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 16:48

新竹科學園區原和喬科技廠房公開標售，標的為新竹市東區科技五路 8 號整棟廠房，位於新竹科學園區門戶第一排，建築物為地上五層樓之科技廠房，建物總面積為 13,836.86 坪，基地面積則為 6,493.16 坪，市場預估總價在 10 億元以上。

受託標售此一近年竹科園區規模最大的廠房釋出案的商仲第一太平戴維斯指出，標售案中，規劃有廠房作業空間、無塵室、辦公區與卸貨碼頭，開標日為 5 月 9 日，為新竹科學園區稀有釋出的大型物件，預期將吸引竹科園區的科技大廠的積極評估。

商仲第一太平戴維斯指出，延續去年第四季的熱度，今年 1、2 月大型商用不動產成交金額達 145 億元，比去年同期增加 70%，其中科技業買氣動能強勁，前 2 個月購入總額突破 70 億元，貢獻整體交易比重近 5 成，顯示 AI 新科技應用與半導體在台擴廠等產業利多，持續推動科技業購置廠房與廠辦，為中長期發展布局。

前三大交易包括台達電 (2308-TW) 斥資 47.9 億元購入內科廠辦，做為未來辦公室擴編之用，微星科技 (2376-TW) 則以 15.4 億元購置龜山工業區廠房，拓展 AIoT 與 AI 伺服器產線；另外，安碁資訊 (6690-TW) 購置南港千坪辦公室，投資金額 8.6 億元。

近期台積電 (2330-TW) 海內、外擴廠成為市場關注指標，將帶動半導體產業鏈新一波的擴張。第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，由於半導體擴廠需要投入高昂的建廠成本，已開發的科學園區成為科技業擴廠的首選區域，新竹科學園區可以說是全台需求最旺的園區，長期供不應求，過往 2 年竹科僅有一筆整廠交易案例，科技廠房釋出相當稀缺，擴廠的需求已外溢到新竹工業區、竹北台元園區、苗栗竹南科學園區等周邊地區，部份科技業甚至採取廠辦分離的策略，將辦公單位遷出，竹科園區內的空間留做產線擴張之用。