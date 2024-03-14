〈房產〉北台灣二月房市表現平順 住展風向球持平亮綠燈

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-14 11:08

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2024 年 2 月分數 44.8 分，與上月 44.5 分持平，對應燈號為代表穩定安全的綠燈。風向球六大構成項目呈現預售屋推案量、待售建案個數、來客組數的分數都走升，議價率、成交組數則下滑，新成屋戶數分數持平。

住展發言人陳炳辰表示，在供給量方面，2 月新成屋戶數比前月微增 20 戶，以持平論，新版囤房稅讓建商對先建後售案興趣缺缺，僅新北市三重區近百戶的「皇鼎麗園」個案。反觀預售推案量兩樣情，雖為連續第三個月維持 400 多億元，但包含了年節與工作天數因素，還能較上月小幅成長 40 餘億元，建商農曆年後逐步推案跡象確立。

由需求面來看 ，則因春節假期略修正買氣，追蹤指標建案平均成交組數每週約 2.6 組，比 1 月的 3.3 組滑落，陳炳辰分析，買方不急於過年時節出手，整體 2 月籠罩年節氛圍，買氣合理遞延。賞屋量能就維持熱度，2 月追蹤的指標建案平均來客組數每週約 27.7 組，較 1 月增 3.4 組，增幅 14.1％，現況買房成全民運動，尤其指標案、新推案，以及舉辦贈品活動案場，刺激不少來客火花，還成為春節出遊行程。

同時，2 月待售建案個數從 1 月的 1085 個，減少 29 個落至 1056 個，減幅 2.7％，為連續第三個月下滑，即使成交組數因節慶假期回檔，市場仍有一定需求去化供給量，房市恆溫走強。

北台灣各區域房市狀態平順，其中宜蘭市待售建案數稍多，當地以本地客買盤為主，外溢效益不大，具備區域、價格優勢始見熱度，不及直轄市或話題縣市的門牌魅力，329 檔期可觀察五結或宜蘭市這類熱區是否有所拉抬。