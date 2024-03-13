〈房產〉全台房租指數再創新高 政府300億元租金補貼幫舒壓

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 17:12

根據主計總處最新資料顯示，2024 年 2 月房租指數 105.37 再創歷史新高，反映受到通膨等因素影響，租金仍維持年增 2% 趨勢尚未改變，統計已經連續 7 個月房租指數年增率都突破 2%，民眾面對租金上揚與物價上揚等生活壓力增加，所幸政府有提供高達 300 億的租金補貼，協助民眾降低生活負擔。

據統計顯示，2 月的房租指數再創新高，指數 105.37 再創新高，同時房租指數年增率達 2.21%，連續 7 個月的房租指數年增率都超過 2%，過去 5 年房租指數就上漲了 7.6%，不過因為統計採樣方式的差異，只能解讀房價趨勢長期走揚，實務上租金漲幅感受會遠超過該幅度。