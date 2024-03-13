〈房產〉全台房租指數再創新高 政府300億元租金補貼幫舒壓
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 17:12
根據主計總處最新資料顯示，2024 年 2 月房租指數 105.37 再創歷史新高，反映受到通膨等因素影響，租金仍維持年增 2% 趨勢尚未改變，統計已經連續 7 個月房租指數年增率都突破 2%，民眾面對租金上揚與物價上揚等生活壓力增加，所幸政府有提供高達 300 億的租金補貼，協助民眾降低生活負擔。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，受限於統計的採樣方式，官方的房租指數趨勢長期走揚，但民眾感受到的租金增加幅度仍遠高於統計數字，主要造成租金上揚的原因，一方面就業穩定市場需求穩定，另一方面房價上揚也會帶動租金走揚，另外房東的稅負增加、生活需要的成本增加等，也可能會反映在租金上。
據統計顯示，2 月的房租指數再創新高，指數 105.37 再創新高，同時房租指數年增率達 2.21%，連續 7 個月的房租指數年增率都超過 2%，過去 5 年房租指數就上漲了 7.6%，不過因為統計採樣方式的差異，只能解讀房價趨勢長期走揚，實務上租金漲幅感受會遠超過該幅度。
曾敬德指出，房客申請租金補貼，對於 2016 年後取得房屋的房東最為敏感，除了每年租金要繳稅外，一旦申請補貼被官方掌握資料，日後出售時高額房地合一稅可能就少不了，因此建議最好事先兩邊都確認好是否要報稅與申請補貼，當然報稅與申請租金補貼是房客的權益，但若是造成房東困擾也會衍生相關不便。
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