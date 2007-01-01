誰當選美國總統對美股較有利？答案跟你想的不一樣！

鉅亨研報 2024-04-08 16:08

【摩根投信行銷文宣】

如果大選只是個假議題，那麼，我們真正該關心什麼呢？

民眾對經濟的感受會因政治偏好而有所不同

摩根資產管理表示，由於「股市通常是經濟的櫥窗」，所以投資人會用經濟政策去預期股市變化當然非常合理。但在此同時，投資人不但要留意「政見」與「政策」的差異，更要留意「偏好」與「實際」的差距。

因為在實務上，從「政見」到「政策」都需要一定程度的折衝與協調，所以政策往往也是政見在多方妥協後的結果。此外，總統當選人對經濟政策的偏好，與股市的實際走勢往往也是兩回事，儘管政策的走向和支持的確可以為企業塑造相對友善的環境，但企業的股價表現最終還是要看企業自身具體的獲利數字而定。

這一切都可以透過數據證明。透過圖一可發現，從 2000 年至今，不同立場的選民，對美國經濟狀況的好壞的確會有不同的感受，舉例來看，在 2000 年到 2008 年共和黨小布希執政期間，認為美國經濟表現「良好」或「極佳」的民眾，就以偏向共和黨的選民居多；同樣的，在 2009 年到 2016 年民主黨歐巴馬執政期間，認為美國經濟表現「良好」或「極佳」的民眾，就以偏向民主黨的選民居多；而同樣的情況，在 2017 年~ 2020 年共和黨川普執政期間、以及 2021~2023 民主黨拜登執政期間都沒有改變，可見美國民眾對經濟好壞的感受，的確會跟他所屬的政治傾向有關連。

圖一：美國民眾認為國家經濟狀況「極佳」與「良好」之百分比

美股走勢與民眾對經濟的感受無直接關聯

摩根資產管理指出，額外要補充的是，美國股市的實際走勢，與全體民眾對經濟好壞的感受也沒有直接關聯，換句話說，民眾對經濟的感受與美股實際走適無關。同樣地，透過圖一的資訊，可發現在 2007 年~ 2008 年期間，民主共和兩黨民眾普遍都認為美國經濟表現不佳，美股在這段期間下跌 37%（彭博資訊，2007.01.01~2008.12.31）；但在 2009 年~ 2012 年間，儘管只有不到 10% 的兩黨民眾認為美國經濟表現尚佳，但美股在同一時期的表現卻上漲 38%（彭博資訊，2009.01.01~2012.12.31）。

美股走勢對政黨變亦無差別對待

既然美股的表現與民眾對經濟好壞的感受度並無直接相關，那麼美股的走勢對於美國政黨政治的變化自然也就不會有差別對待。透過圖二可知，自 1947 年至今約 75 年的時間內，美國大多數時間 (61%) 是處於分裂政府狀態 (白宮與國會分屬不同政黨)，但即使是在這個狀態下，美股的表現也是漲多跌少，股市的平均年度報酬率為 7.9%；倘若換為共和黨同步主導白宮與國會，美股的平均年度報酬雖然可拉高到 12.9%，但這期間內也出現過一次下跌，並非全然保證上漲；而在民主黨同步主導白宮與國會的這段期間，美股下跌的次數雖比共和黨多，但平均年度報酬也有 9.9%，可見美股走勢並不會因為美國政黨政治的變化而有差別對待。