〈房產〉台積電概念宅成房價保證 台南「這兩區」漲幅更勝新竹

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-14 09:47

南部科學園區受惠於台積電 (2330-TW) 等科技產業進駐，據國科會報告，2023 年營業額成長 6.88%，為同年度唯一正成長的園區。科技業不僅為地區帶來豐厚產值，「台積電概念房」也成房價保證。房仲業者彙整發現，南科周邊尤其善化、新市等區，房價 5 年增長破 8 成，勝過竹科周邊。

全台近期傳出台積電即將或已經進駐的科學園區或產業園區，包含新竹科學園區的寶山用地、中部科學園區台中園區、南部科學園區的嘉義園區、台南園區以及楠梓產業園區。

住商機構根據實價登錄資料，統計南科園區周邊 2-3 個行政區近 5 年來的房價表現。資料顯示，台南善化、新市 2019 年平均每坪約 15 萬元，但到了 2023 年成交平均單價已近 3 字頭，房價漲幅達 84-85%，高居全台之首。

住商機構大南區協理林祺博指出，受惠於科技產業進駐議題，南科周邊行政區房市表現突出，以目前新案成交均價來看，包含新市、善化及安定都有 3 字頭表現。會有如此驚人漲幅，主要原因有三，一是上述區域屬台南蛋殼區，因此「過去房價蹲得夠低，猛然一跳就會跳得更高。」第二原因則是南科帶來高科技人才進駐，這類客群薪資水準高，能承購的產品總價當然更高，因此帶動周邊房市發展。第三則是區域有科技人才剛需買盤支撐，未來性足夠，吸引建商相繼進場，在新案一案接著一案疊價之下，也讓區域房價水漲船高。

科學園區周邊漲幅其次的行政區，則是位於新竹縣的寶山鄉，該區房價 5 年成長近 78%，目前單價站穩 2 字頭。賴志昶認為，台積電被視為「護國神山」，不僅為經濟火車頭，也為區域發展增添不少助力。新竹寶山為蛋白區，周邊過去不屬交易熱區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和，建商推案逐步外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也直線飆升。