〈房產〉高雄年度最貴停車場由在地建商豪擲3.8億元買下

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-15 11:39

停車場身價驚人，根據內政部實價揭露，高雄市鼓山區龍華段八小段面積 192.09 坪的商四用地，2023 年 12 月，以總價高達 3.8 億元成交，每坪成交單價達 200 萬元，創下鼓山區近一年來土地單價次高紀錄。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，該筆土地位於鼓山區昌盛路與南屏路口，位處北高雄最熱鬧的巨蛋商圈，北側鄰近漢神巨蛋百貨、瑞豐夜市，步行 5 分鐘就可達捷運巨蛋站，南側近凹子底森林公園，地段精華可說是蛋黃中的蛋黃，加上該土地地形方正、且為高容積率的商四用地，皆有利於開發規畫，因此更吸引建商願擲高價入手。

馮紹清指出，事實上，該建商早從 2021 年起，就已陸續收購周邊土地，包括周邊同為停車場的土地及閒置空地，合計已整合共 5 塊，取得總面積約 431.97 坪的商四用地，總成交金額逼近 7 億元，如以單筆成交最高地價 200 萬元來估算，未來如推大樓新案，每坪開價應坐穩 4 字頭。

根據台灣房屋集團統計，2023 年高雄、台南均有不少筆建商收購停車場的土地交易出現，且單筆成交總價均破 2 億元以上，像是城揚建設去年 9 月，就以總價 3.1 億元，每坪單價 77.1 萬元，買下武廟路與國治路口佔地約 408 坪的停車場，該總價也成為 2023 年苓雅區土地交易次高，此基地亦於今年 2 月動土興建大樓；去年初，京城建設以關係企業名義，以總價約 2.6 億元，買下鳳山行政中心至誠路上一處停車場，據實價揭露，該建商同樣從 2021 年起，就陸續將周邊同樣做為停車場的土地一一打包，合計收購共 6 塊，取得近千坪住三用地，總耗資逾 7 億元。

春福集團旗下新春建設，則耗資 4.5 億元，每坪單價 54.9 萬元，買下台南市虎尾寮特區佔地約 825 坪停車場，該筆交易也創下 2022 年以來，台南東區最高總價土地交易。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南二都近年推案熱絡，精華市區素地越趨難尋，建商獵地需求積極，因此舉凡地段佳且具開發優勢的老屋、透店、停車場等標的皆成為建商獵地目標，尤其市區停車場多位屬人流車流多的精華區，加上普遍面積具有一定規模、地形方正、多屬高容積用地，整體土地條件佳且不帶地上物、產權單純，皆有利於整合開發。