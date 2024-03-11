〈房產〉豪宅門檻降低 北市大安區最多房屋升級豪宅認定標準

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 13:01

財政部日前宣佈下修豪宅交易稅課稅門檻，各縣市標準下降，讓許多去 2023 年出售符合舊制條件高總價房屋的屋主措手不及，以台北市為例，從 7000 萬元降為 6000 萬元，採用舊制申報的自然人屋主，恐將在今年 5 月報稅時繳納更多的「財產交易所得稅」。而台北市大安區最多房屋升級豪宅認定標準。

台灣房屋集團趨勢中心依實價登錄資料，統計 2023 年台北市總價在 6000-7000 萬元的住宅，由於主要影響物件為 2016 年前就持有，且房地轉售總成交金額達規定門檻的物件，因此排除屋齡 8 年以下、有歷次移轉之交易，總計約交易 222 件，其中交易量最多的三個行政區，依序是大安區 63 件，住宅均價為每坪 111.1 萬元，符合總價及屋齡範圍的社區包括「日光大廈」、「仁愛大廈」；其次為中山區 26 件，每坪 101.3 萬元，像是「華威八方」、「瓏山林博物館」等社區；第三名則為內湖區 25 件，均價每坪 74.3 萬元，包括「長耀哲里」、「遠雄米蘭苑」等社區，也都是符合新標準的豪宅社區。

在總價符合新標準的社區當中，去年交易量最多的是松山區「皇翔敦北民生」，屋齡 13 年，坪數介於 50-70 坪之間，總價落在 5500-6500 萬元，新標準一拍定，該社區正式擠身台北豪宅之列，也增添屋主們未來轉手的多層財務考量。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016 年以後取得並轉售的房地產交易，皆屬於房地合一稅繳納規則，而 2016 年以前取得現在轉售的交易，其實可採兩種計算方式，一種是核實計算，也就是能提出原取得買價資料，這對於買賣價差不大，或是賠售的屋主，採取核實計算，還是比較有利。而採取房地分離制拆算的屋主，按房屋佔房地總現值的比例計算。也就是「成交總價」X「房屋現值比例」X17%，再併入財產交易稅申報。

以台北市內湖成功路四段某高級社區，若採房地分離制來試算，若台北市成交金額正好在 6000 萬元，原本不屬於豪宅，以房屋評定現值乘以 45% 計算，售屋所得額為 70.7 萬元，而個人綜所稅率若為 40%，房屋交易所需繳的稅為 28.3 萬元；新制之下，則以豪宅計稅，以總價乘以房屋現值比例再乘以 17% 計算，售屋所得額約 281.6 萬元，個人綜所稅率若為 40%，則要繳納 112.6 萬元，所得稅金就差了 84.3 萬元，差距高達 4 倍之多。因此不排除未來介於門檻標準的豪宅，房價降一萬，稅金省更大。