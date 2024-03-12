〈房產〉南台3縣市透天交易量下滑 不甩量縮屏東透天10年漲61%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 09:51

隨著少子化、房價高漲等因素衝擊，全台颳起「小宅風」，而這股風潮也逐漸影響南部。以往南部透天交易為房市主力，但觀察實價，10 年來南部 3 縣市透天交易量同步下滑，其中屏東更是降幅最大的縣市。但屏東縣透天漲幅驚人，2014 年透天平均成交總價僅為 582 萬元，但到 2023 年平均要花 939 萬元才能買到一棟透天，10 年漲幅高達 61%。

大家房屋企研主任賴志昶表示，近年來居住習慣改變，加上透天價位隨房市大盤起漲，讓以往為透天熱區的南部縣市，也難擋交易量下滑。

針對台灣南部 3 縣市透天交易價量表現，住商機構企劃研究室統計實價登錄資料發現，台南市於 2014 年時，實價上平均透天總價約 880 萬元，但在 10 年後平均總價成長為 1357 萬元，漲幅達 54%。高雄市 10 年前透天平均價位是 993 萬元，而 2023 年平均總價也漲了 51%，來到 1500 萬元。至於屏東縣透天漲幅同樣驚人，2014 年透天平均成交總價僅為 582 萬元，但到 2023 年平均要花 939 萬元才能買到一棟透天，10 年漲幅高達 61%。

台南透天漲勢驚人。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣南部 3 縣市雖說透天房價漲勢凌厲，但交易量占比卻越趨減少。其中，台南市 10 年前房市有超過半數人都是購買透天，如今交易量占比跌破 5 成；至於屏東縣透天交易量跌幅更兇，過去 2014 年有約 67% 的買方都是入手透天，但在 2023 年時，透天交易量占比則減至 57%。

住商機構大南區協理林祺博指出，自疫情以來再加上「新青安」貸款帶動，區域買盤主要都以首購、年輕族群支撐，此類型買方與以往購屋族不同，較青睞有電梯、物業管理的社區型大樓。此外，此類首購族主要以小家庭為主，家庭人口頂多 2-3 位，對居住坪數、房間數的要求大幅降低，因此大多會選購電梯大樓物件。