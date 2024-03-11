〈房產〉兩岸房市表現各表述 住商以跨兩岸與跨世代打造新型房仲

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 16:01

不動產經紀業加盟品牌住商機構邁入第 45 年，其中台灣住商已達 784 家，為單一品牌規模最大，在 2014 年成立的大家房屋也達到 252 家，進入台灣前十大業者之林，2003 年成立至今的中國住商，店數已達 2500 家，全機構分店數超過 3536 家，穩居台灣兩岸最大品牌。同時，住商分析 2024 兩岸房市表現各自表述。

住商機構董事長陳錫琮指出，住商機構不斷追求精進，持續躍升，面對新世代，日後將以為顧客、同仁與夥伴們幸福歸納出的 15 項工作重點之「15 把金鑰」，協助分店營運上增加績效，讓客戶、夥伴們都能看見幸福與驕傲。

住商中國總經理伍世豪分析，近年中國在「房住不炒」的原則下有一系列的管控措施，加上近期中國內部經濟震盪劇烈，的確引起不動產市場相當的不安，在這波修正中，因大型房企負面消息連連，憂心無法交屋的恐慌影響民眾信心，重災區主要在一手房，加上之前不少投資者降價出售，許多買方因而轉向二手房，連帶讓二手房暫時脫離泥淖。在北京、上海與廣州三大都會表現上，北京與上海因需求基本面強，市區內供給不多，相較於最慘的 2022 年，2023 年確實觸底反彈。至於廣州房價持續下探，推估與廣州買盤外來客多，不如北京上海穩定有關。

相較於中國，台灣因低利與熱錢挹注，房市表現強勁，住商台灣兩岸營運中心副總經理李杰峰指出，近年來由於台積電話題帶動，中南部房市非常熱絡，一方面是買盤具有經濟實力，第二方面是市場熱錢氾濫，在低基期區反應更為明顯，同時各地除招商外，不少重大建設陸續到位，短期內在交易價量上，南強於北趨勢不變，首購與換屋也將持續擔綱房市主角。

綜觀 2024 年房市表現，伍世豪認為，中國 GDP 進入緩速發展後，未來市場將著重貨幣政策的穩定性，同時財政政策也會隨同跟進，從房地產上下游表現觀察，民企投資保守，開發速度趨緩，整體熱度仍低，值得注意的是縱然市況表現平淡，但重點城市供給端表現若於需求端，一線城市壓力相較小，日後進入上升軌道時將會具有較強的反彈力道。