〈房產〉豪宅社區「潤泰敦峰」成交熱 即將叩關每坪200萬元門檻

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 10:34

根據實價登錄資料，統計 2023 年總價超過 7000 萬元的豪宅交易，房仲業者統計出台北十大熱銷豪宅社區，發現北投區的「力麒天沐」交易最為熱絡，成交 12 件，而中正區共入榜 3 社區為北市之冠；松山區的「潤泰敦峰」平均單價為 199 萬元，即將叩關 200 萬元門檻。

觀察去年台北十大熱銷豪宅社區中，「力麒天沐」在一整年內交易量達 12 件居北市之冠，相當於每月都都有成交，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，天母向來被視作台北富人區，居住氛圍恬淡舒適，吸引不少歸國企業家、外商高管及外僑置產。商圈機能成熟、國際學校林立、綠覆密集度堪稱全台北之冠等優勢，更造就區域認同度高的老天母人選擇長期定居，在地客在換屋時仍偏愛續留天母，而喜愛慢活的台北富人也往天母地區移居，「力麒天沐」因此而受惠。

「力麒天沐」位於士林和北投區交界，鄰近石牌捷運站，亦有國道一號、洲美快速道路及環河快速道路可利用，交通便利性十足。附近醫療資源相當豐沛，如榮總、振興醫院等，且周遭還有磺溪，綠覆率高，提供給居民都市以外的休憩空間。

至於中正區，則是北市唯一入榜 3 豪宅社區的行政區，入榜的社區分別是「總統傑仕堡」、「冠德羅斯福」及「富邦醴仁」。陳金萍說明，中正區的博愛特區為台北市發展最早的豪宅聚落，因其擁有良好治安、綠意景觀豐富和居住環境優質等優勢，受到不少高資產族群的青睞，因此該區的豪宅買氣穩健，價格備受支撐。而中正區的土地開發已趨飽和，新案較少，以中古豪宅為大宗，因此若有新案推出，都會吸引不少換屋族或高資產族群入手。

至於「潤泰敦峰」平均單價為 199 萬元，逼近 200 萬元大關，房價居去年台北前十大熱銷豪宅之首。陳金萍指出，「潤泰敦峰」是由潤泰創新所推出的頂級豪宅建案，坐落微風廣場旁，且因具備台北市中心千坪以上大基地的優勢，頗受不少外國人及境外法人青睞，2023 年共交易 7 件，買氣仍穩定。