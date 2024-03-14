〈美股盤後〉輝達等科技股漲勢暫歇 標普500自高點回落 費半挫近2.5%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-14 04:57

周三收盤，道瓊指數小漲 37 點或 0.10%，標普和那指分別收黑 0.2% 和 0.5%，費半挫近 2.5%，其中輝達未能延續近期強勁漲勢，終場下跌 1.12%。在富國銀行調降股票評等並警告銷售疲軟後，特斯拉 (TSLA-US) 終場下跌 4.5%，領跌大型科技股。

彭博彙編數據顯示，即使漲勢暫歇，標普 500 指數仍保持 2018 年來跌幅未超過 2% 的最長紀錄。

即將在周四揭曉的美國 2 月 PPI，可能在下周的 Fed 會議展開前，為投資人提供有關通膨的進一步線索。本周二出爐的消費者物價指數 (CPI) 未能抑制投資人對於 Fed 在未來幾個月降息的期望。

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，雖然市場普遍預期 Fed 將在下周會議維持利率不變，投資人預估 6 月首次降息的機率為 65%。

美股周三 (13 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 37.83 點，或 0.10%，收 39,043.32 點。

標普 500 指數下跌 9.96 點，或 - 0.19%，收 5,165.31 點。

那斯達克綜合指數下跌 87.87 點，或 - 0.54%，收 16,177.77 點。

費城半導體指數下跌 123.56 點，或 - 2.47%，收 4,868.95 點。

NYSE FANG + 指數下跌 79.93 點，或 - 0.81%，收 9,836.19 點。

標普 500 指數 11 大板塊以科技股跌幅最大，跌幅逾 1%，能源股則漲 1.5%。(圖: Finviz)

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