〈美股盤後〉輝達等科技股漲勢暫歇 標普500自高點回落 費半挫近2.5%
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-14 04:57
美股主要指數周三 (13 日) 漲跌互現，隨著輝達 (NVDA-US) 自年初的火熱漲勢降溫，標普 500 指數和那斯達克綜合指數雙雙收黑。投資人正在等待周四 (14 日) 的生產者物價指數 (PPI) 和零售銷售報告出爐，以取得聯準會 (Fed) 下一步行動的相關線索。
周三收盤，道瓊指數小漲 37 點或 0.10%，標普和那指分別收黑 0.2% 和 0.5%，費半挫近 2.5%，其中輝達未能延續近期強勁漲勢，終場下跌 1.12%。在富國銀行調降股票評等並警告銷售疲軟後，特斯拉 (TSLA-US) 終場下跌 4.5%，領跌大型科技股。
彭博彙編數據顯示，即使漲勢暫歇，標普 500 指數仍保持 2018 年來跌幅未超過 2% 的最長紀錄。
即將在周四揭曉的美國 2 月 PPI，可能在下周的 Fed 會議展開前，為投資人提供有關通膨的進一步線索。本周二出爐的消費者物價指數 (CPI) 未能抑制投資人對於 Fed 在未來幾個月降息的期望。
芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，雖然市場普遍預期 Fed 將在下周會議維持利率不變，投資人預估 6 月首次降息的機率為 65%。
美股周三 (13 日) 主要指數表現：
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