美股重點新聞摘要2024年03月14日

今日操盤前瞻

電動車新創 Fisker 傳為破產聲請做準備 盤後崩跌 47%

美眾院通過法案 TikTok 面臨出售或被禁止命運

美國眾議院周三 (13 日) 以壓倒性多數通過一項法案，該法給字節跳動約 6 個月的時間，賣掉在美國約有 1.7 億名使用者的短片應用程式 TikTok，否則將禁止使用該應用程式。閱讀全文...