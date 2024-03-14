美股重點新聞摘要2024年03月14日
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 08:14
今日操盤前瞻
IEA 原油市場月報
美國上周失業金數據
美國 2 月 PPI、零售銷售
電動車新創 Fisker 傳為破產聲請做準備 盤後崩跌 47%
知情人士透露，電動車新創 Fisker(FSR-US) 已聘請重組顧問，協助該公司進行潛在的破產聲請，消息拖累盤後股價崩跌 47%。閱讀全文...
美眾院通過法案 TikTok 面臨出售或被禁止命運
美國眾議院周三 (13 日) 以壓倒性多數通過一項法案，該法給字節跳動約 6 個月的時間，賣掉在美國約有 1.7 億名使用者的短片應用程式 TikTok，否則將禁止使用該應用程式。閱讀全文...
AI 助力 工業富聯去年營收創歷史次高 調整後淨利創新高
工業富聯 (601138-CN) 周三 (13 日) 發布 2023 年年報，受惠於 AI 算力需求強勁成長，帶動公司獲利能力提升，全年營收 4763.4 億元 (人民幣，下同) 創歷史次高，淨利 210.4 億元，年成長 4.8%；調整後淨利 202.1 億元，年增 9.8%，創下歷史新高。閱讀全文...
富國銀行估 Fed 在 6 月首次降息 較先前預測晚一個月
富國銀行 (WFC-US) 周三 (13 日) 加入摩根士丹利 (MS-US)、高盛 (GS-US) 和瑞銀財富管理等主要銀行的行列，預測美國聯準會 (Fed) 將在 6 月首次降息。閱讀全文...
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