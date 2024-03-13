美眾院通過法案 TikTok面臨出售或被禁止命運

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-13 23:51

美國眾議院周三 (13 日) 以壓倒性多數通過一項法案，該法給字節跳動約 6 個月的時間，賣掉在美國約有 1.7 億名使用者的短片應用程式 TikTok，否則將禁止使用該應用程式。

根據外媒報導，眾院以 352 票對 65 票通過這項法案，不過目前在參議院的前景還不太明確，參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 迄今拒絕支持該法案，共和黨人保羅 (Rand Paul) 等議員也表示反對。

眾議院二把手史卡利塞 (Steve Scalise) 在社群媒體平台 X(前推特)發文表示：「這是一個關鍵的國家安全問題，參議院必須接受並通過該法案。」

美國拜登總統曾表示，如果該法案通過，將會簽署該法案，儘管他在最近的連任競選活動加入了 TikTok，另一方面他也將面臨著疏遠年輕選民的風險，8 個月後他將與前總統川普再次競選。

有分析指出，如果真的成為法律，該法案將迫使美國與中國再次攤牌。拜登先前曾敦促 TikTok 的所有者字節跳動出售 TikTok 時，該公司高層表示反對出售。

即便該法案成為法律，預估也會面臨來自 TikTok 及其支持者的一波法律挑戰。在投票前，該公司在國會進行了最後一刻的遊說閃電戰，辯稱該措施將違反第一修正案。

TikTok 在聲明中說：「這個過程是秘密的，該法案被強行通過的原因只有一個：這是一項禁令。」「我們希望參議院能夠考慮事實，聽取選民的意見，並意識到這對經濟、700 萬小企業和 1.7 億使用我們服務的美國人的影響。 」

有媒體援引知情人士消息報導指出，TikTok 執行長周受資將在周三現身國會，按照此前計畫與參議員交談。目前尚不清楚中國方面是否會批准任何出售，也不清楚 TikTok 的美國資產是否會在六個月內出售。