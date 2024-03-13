IKKA-KY名古屋新廠今年投產 全年獲利戰新高

汽車零組件大廠 IKKA-KY( 2250-TW ) 表示，隨著大客戶日本豐田 (TOYOTA) 目標今年全球新車銷售維持超過 1000 萬台，並將深耕新能源車版圖，有利出貨動能持續升溫，將跟隨大客戶的成長腳步，預計名古屋第三工廠今年投產；法人看好，隨著營運升溫，今年獲利有望挑戰歷史新高。

IKKA 前 2 月合併營收 5.51 億元，年增 18.64%，IKKA 表示，名古屋第三工廠將在今年投入生產，新型電動車零件也會隨著車廠認證進度陸續投產。

IKKA-KY 日前已接獲客戶要求電子駐車系統 (EPB) 擴產並出貨美國，挹注營收力道。

而 IKKA 於 2022 年收購的日本 Sol-plus，長期是日本 SONY 優質供應商，除持續交貨電動車馬達核心零配件外，正與 Sony EV 電動車部門積極互動中，有望參與後續電動車量產計畫。