豐田集團銷量連續4年全球第一 純電占比不到1%

鉅亨網新聞中心 2024-01-30 17:10

豐田汽車周二 (30 日) 公布，包括子公司日野和大發在內，2023 年全球銷量增長 7.2%，達到創紀錄的 1120 萬輛，這超過 2019 年的 1074.2 萬輛，創歷史新高。

豐田銷量遠高於德國福斯 (VW) 的 923.95 萬輛，連續 4 年位居全球第一，北美和歐洲的堅挺需求推升了銷量。

豐田單獨 (含雷克薩斯) 的全球銷量增加 7.7%，至 1030.7 萬輛，產量增加 11.1%，至 1003.3 萬輛，均刷新歷史新高，並首次突破 1000 萬輛。

豐田所售出的汽車中，油電混合動力車約占三分之一，純電動汽車占比不到 1%。

然而，由於安全醜聞調查發現 64 款車型存在問題，其中包括以豐田品牌銷售的近 20 款車型，大發上個月暫停了所有汽車的發貨，因此豐田面臨著該集團銷售勢頭放緩的風險。

大發周二表示，12 月全球產量下降 25%，至 121,000 輛，當月全球銷量下降約 8%。 日本交通運輸省當天稍早取消了 10 輛大發製造汽車的運輸禁令。

豐田董事長豐田章男針對子公司的醜聞致歉，他說：「對於日野汽車、大發和豐田工業公司接連發生的違規行為，對我們的客戶和利益相關者帶來的不便和擔憂，我謹向我們的客戶和利害關係人表示最深切的歉意。」