〈財報〉中國電動車之戰越演越烈 蔚來汽車去年虧損擴大

展望未來，蔚來汽車預估，第一季 (本季) 的交車量將基本穩定，僅下滑 0.1%、營收介在 人民幣 105 億至 111 億元 (合 14.8 億至 15.6 億美元) 之間，下滑 1.7% 至成長 3.8%，而 FactSet 分析師預估營收為 22.1 億美元。值得注意的是，蔚來汽車今年 1 月、2 月累計交付 1,8187 輛，即 3 月至少要交付 12,813 輛車，才能達到最低目標。

蔚來汽車曾被認為是中國電動車市場上最耀眼的後起之秀之一，但最近卻舉步維艱。去年，蔚來汽車獲得一筆注資，即向阿布達比政府控股的投資實體 CYVN Holdings LLC 及時出售股份，然而以目前的燒錢速度，6 月 7.385 億美元的現金注入可能只能維持很短的時間。