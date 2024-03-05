〈財報〉中國電動車之戰越演越烈 蔚來汽車去年虧損擴大
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-05 20:47
中國電動車製造商蔚來汽車周二 (5 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報，儘管第四季虧損略有收窄，但預料今年第一季 (本季) 營收可能下滑。此外，由於中國電動車市場競爭越來越激烈，蔚來汽車去年虧損擴大。
截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 美股周二盤前下跌 2.06%，每股暫報 5.22 美元；蔚來汽車 (9866-HK) 周二港股收跌 4.49%，報每股 42.50 港元。
展望未來，蔚來汽車預估，第一季 (本季) 的交車量將基本穩定，僅下滑 0.1%、營收介在人民幣 105 億至 111 億元 (合 14.8 億至 15.6 億美元) 之間，下滑 1.7% 至成長 3.8%，而 FactSet 分析師預估營收為 22.1 億美元。值得注意的是，蔚來汽車今年 1 月、2 月累計交付 1,8187 輛，即 3 月至少要交付 12,813 輛車，才能達到最低目標。
根據財報，蔚來汽車去年第四季 (截至去年 12/31) 營收年增 6.5% 至人民幣 171 億元 (以下單位皆同)，高於市場預期的 167.86 億元、淨損 53.7 億元，較前一年同期的 57.9 億美元有所收窄，經調整後虧損 60.59 億元，年增 0.7%、季增 49.2%、毛利率報 7.5%，低於市場預期的 10.2%。按全年來看，蔚來汽車去年虧損高達 207 億元，經調整後虧損 202.86 億元，較 2022 年成長 52.0%
該公司去年第四季交付 50,045 輛車，年增 25%，高於此前預期的 4.9 萬輛；按年來看共交付量達 16 萬輛，年增 30.7%、汽車銷售營收 492.57 億元，年增 8.2%。此外售價格戰影響，蔚來汽車全年毛利率為 9.5%，不如 2022 年的 13.7%。
與目前正在獲利的競爭對手理想汽車 (Li-US) 和小鵬汽車 (XPEV-US) 不同，蔚來汽車尚未宣布任何 2024 年的密集產品發布計畫。不過，該公司可能會推出一個面向大眾市場的品牌，與特斯拉 (TSLA-US) 的中國本土車款競爭。分析師認為，此舉可能有助於止住虧損。
蔚來汽車曾被認為是中國電動車市場上最耀眼的後起之秀之一，但最近卻舉步維艱。去年，蔚來汽車獲得一筆注資，即向阿布達比政府控股的投資實體 CYVN Holdings LLC 及時出售股份，然而以目前的燒錢速度，6 月 7.385 億美元的現金注入可能只能維持很短的時間。
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