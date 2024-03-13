研華參展HIMSS24 加入衛福部智慧醫療數位轉型行列

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-13 12:59

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 宣布，將於 3 月 12 日至 14 日，參與於美國佛羅里達州奧蘭多舉辦的醫療國際大展 HIMSS24，並將在衛福部數位醫療館聯合展區，呈現一系列智慧醫療解決方案，包括智慧用藥、智慧護理站和智慧病房解決方案等。

研華智慧給藥全系列解決方案此次首度於國際舞台亮相，將完整實現用藥安全、即時管理和透明追蹤，以期能協助醫療院所達到 HIMSS EMRAM 六級以上的電子病歷國際認證。

智慧給藥系統整體方案結合 RFID 科技的智慧藥盒、藥櫃和藥車，為醫院提供更完善的藥品管制系統，確保藥品的準確配藥、給藥和用藥，有效降低潛在的錯誤風險。

此外，智慧給藥系統更成功打造一個從藥劑部配藥到護理師床邊給藥的閉環式用藥管理系統，為醫護及病患提供高效、安全的用藥環境，該方案不僅在台灣落地，也已成功擴展至泰國、歐洲等地。

iWard 智慧病房解決方案則透過病患關懷與護理照護的整合平台，加速處理工作，目前全台 70% 以上的醫學中心、區域、地區醫院已全面部署研華 iWard 智慧病房，也在越南、馬來西亞和日本等地積極推廣。