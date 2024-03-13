〈台股盤前〉再戰2萬大關 均線多頭排列 台積電、鴻海領攻就定位
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-13 08:33
台股上周在輕觸兩萬大關後，呈現小幅震盪，但隨著眾多題材發酵，散熱、重電等概念股強勢表態，推升指數守穩五日線，現階段所有均線呈現多頭排列，法人指出，台股短期沿十日線向上慣性未改變，加上資金力拱題材概念股，仍可正向看待，蓄勢再戰兩萬點大關。
市場消息方面，慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章表示，今年對記憶體產業是個好年，明年會再比今年更好，其中，NAND 價格第二季已經確定再漲 20%，且漲勢會一路延續至明年上半年，且因原廠過去虧損非常嚴重，在價格尚未漲到滿足點之前，不會輕易增產，且原廠不是僅漲到讓毛利率轉正，要漲到讓毛利率可以達 30% 以上，才會是健康合理的水準。
研調機構 TrendForce 發布報告指出，去年第四季受惠智慧型手機相關晶片拉貨，全球前十大晶圓代工業者營收達 304.9 億美元，季增 7.9%，其中，台積電 (2330-TW)(TSM-US)3 奈米製程貢獻營收比重大增，在全球市占率也突破 6 成，達 61.2%。
台股昨日開低走高，由鴻海帶頭領漲，帶動台股大盤指數勁揚，終場漲 188.47 點，以 19914.55 點作收，距離 2 萬大關不到 100 點。三大法人今天合計買超 163.47 億元，外資與投信皆青睞鴻海，聯手大買 4.1 萬張。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇