〈台股盤前〉再戰2萬大關 均線多頭排列 台積電、鴻海領攻就定位

台股上周在輕觸兩萬大關後，呈現小幅震盪，但隨著眾多題材發酵，散熱、重電等概念股強勢表態，推升指數守穩五日線，現階段所有均線呈現多頭排列，法人指出，台股短期沿十日線向上慣性未改變，加上資金力拱題材概念股，仍可正向看待，蓄勢再戰兩萬點大關。