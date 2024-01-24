超過1987年的NTT 豐田總市值創日本企業歷史新高

受到日股近期創高推動，豐田汽車 (Toyota) 周二 (23 日) 收盤時市值達到 48 兆 7981 億日元，創下日本企業市值歷史新高紀錄。

據大和證券公司 (Daiwa Securities Co.) 稱，豐田的市值超過了日本電報電話公司 (NTT) 於 1987 年 5 月 11 日日本泡沫經濟期間創下的 48 兆 6720 億日元的紀錄。

周二，豐田股價連續第五個交易日上漲，短暫觸及上市迄今高點 3034 日元，收盤價鎖定在 2991 日元，上漲 9 日元。不過，周三這支股票在高點震盪，收盤跌約 1%，市值也滑落至 48.28 兆日元。

由於半導體短缺問題緩解，豐田在日本和海外混合動力汽車銷售強勁，公司還計畫在 2024 年增加全球產量。

豐田預計，截至 3 月的財年綜合營業利潤將達到 4.5 兆日元，預計將成為第一家超過 4 兆日元的日本公司。

據《日本經濟新聞》報導，進入 2024 年以來，豐田股票的漲幅高達 15%。理索納資産管理的首席策略師下出衛表示：「這是想盡快買入日本股票的投資者，首先要買入的股票，是海外投資者買入日本股票的象徵」。

以市值計，日本企業仍明顯落後於世界知名企業。QUICK FactSet 的數據顯示，在截至 1 月 22 日以美元計算的世界總市值排行榜上，豐田 (3290 億美元) 排在第 25 位。總市值僅為排名第一的美國蘋果 (AAPL-US) (2 兆 9979 億美元) 和美國微軟 (MSFT-US)(2 兆 9469 億美元) 的九分之一。

在亞洲企業中，台積電 (2330-TW)(TSM-US) (5178 億美元) 排在第 13 位，南韓三星電子 (3719 億美元) 排在第 21 位，豐田汽車重回亞洲第三。