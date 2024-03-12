AFTEE先享後付升級五大風控機制 今年目標商品交易總額成長180%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 19:17

網路詐騙事件頻傳，影響民眾對於網購信心，先買後付 (BNPL) 公司 AFTEE 先享後付獨家新設二大風控機制「導入中華電信信用評等」、「預防不當使用」，全面升級風控強度，協助保障消費者交易安全與支付體驗。展望 2024 年，今年將注重維持風險控制及降低呆帳率，並以商品交易總額成長 180% 為目標，會員人數目標希望突破 190 萬人、合作商家達到 3600 家以上。

AFTEE 先享後付總經理角元友樹表示，根據調查顯示，AFTEE 先享後付已連續兩年獲選消費者使用率最高的 BNPL 品牌。其中關鍵原因即是 AFTEE 先享後付所提供的服務內容、消費場景切合用戶的實際需求。有鑑於此，AFTEE 先享後付因應近年資安議題升溫，在 2023 年再升級風控等級，除了原先的客製化額度、動態額度管理與充分告知外，今年也導入中華電信信用評等以協助風控，更積極優化系統檢測以預防不當使用。

近期詐騙事件層出不窮，過去一年台灣網路詐騙事件以「購物」類型位居第一，平均每月高達 77 萬件 ，AFTEE 先享後付調查發現，9 成民眾因個資外洩及網路詐騙頻繁發生， 對網購安全信心不足。其中，52% 的民眾更是曾在結帳時發現需輸入過多個資，而中止購物結帳流程。

此外，該調查同時也發現，有逾 5 成月薪超過 62000 元、高於全台平均薪資的消費者，不願將信用卡資訊留在網購平台上，顯示「敏感個資於網路上的留存」成為影響消費者選擇結帳工具時的關鍵因素。角元友樹認為，確保消費交易資訊安全、提升消費信心，是現今商家、支付服務商需共同給予高度關注的議題。

角元友樹進一步分享，除了優化內部系統偵測能力外，AFTEE 先享後付更增加風控夥伴，自去年起與台灣電信領導品牌「中華電信」合作強化信用評估，能更精準調整及管理消費者交易額度，並同時優化風控模型，事先阻斷高風險交易。