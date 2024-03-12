聯發科提供志工假 百名員工種660棵樹苗回饋環境

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-12 17:09

聯發科 (2454-TW) 今 (12) 日表示，今年植樹節，百名員工善用公司提供的志工假，親手在竹北新月沙灣海岸林地種下 660 棵樹苗，以實際行動愛地球，另外也委託慈心基金會護樹團隊種植 1,340 棵樹苗，合計共 2,000 棵樹捐贈給基金會，希望環境永續發展。

聯發科補充，此次捐贈的樹苗，將分別種在竹北新月沙灣及宜蘭五結海岸，樹苗也將由基金會持續養護照料三年，直到樹苗可穩定自行生長。

聯發科說，竹北新月沙灣及宜蘭五結海岸因海岸線的開發，海岸線持續退縮中，本次栽種在新月沙灣的是林投、黃槿、木麻黃三種台灣常見防風林樹種，具備抗風耐鹽的特性，可望達到海岸線固砂功效，延緩海岸線退縮。

聯發科 2024 年將志工假延展為每年兩天，全球辦公室皆適用；希望鼓勵同仁認真工作之餘，透過多元志工方式回饋社會，在環境、社會公益、教育等面向，都能創造更多正面力量，將每個行動連結成廣大的影響力。今日自發性到場參與的百名聯發科技植樹志工，都是利用公司每年提供的志工假參與這次有意義的活動，以實際行動響應 ESG 理念。