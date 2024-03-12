超級T+T+A股要來了 南僑通過旗下皇家可口在台IPO案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 22:24

南僑 (1702-TW) 去年稅後純益 10.42 億元，每股純益 4.2 元，擬配發 2.5 元現金股利，爲 5 年來最高，同時，今 (12) 日的南僑董事會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。

南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，南僑董事會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案。

南僑 2023 年營收達 226.8 億元，年增 10.74%，其中由南僑控有生產杜老爺冰淇淋的皇家可口公司營收達 21.85 億元，年增 11.6%，皇家可口公司此一營業規模也足以向資本市場邁進，一旦獲准 IPO，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的 T+T+A 控股公司。

目前臻鼎 - KY(4958-TW)、楠梓電 (2316-TW)、鼎炫 - KY(8499-TW) 及南僑都是兩岸雙掛牌公司，且台商仍有包括定穎 (3715-TW)、新麥 (1580-TW) 對中國子公司的 IPO 案提出申請，等待上會審查後通過後成爲 T+A 股；不過，南僑旗下皇家可口在台上市上櫃案 IPO 案如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的 T+T+A 股。