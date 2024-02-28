〈獨家〉TWQR掃碼購物攏ㄟ通 全支付3/11上線 街口最快6月試營運

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-28 11:10

財金公司去年 10 月 24 日正式開辦 TWQR，打破電支業者的原先合作通路範圍，讓使用者可以「一碼掃天下」，據了解，國內第三大電支業者全支付及愛金卡將於今年 3 月 11 日正式上線，開通電支跨機構共用平台「購物」功能，財金公司高層證實，兩家業者確實已完成系統測試，至於電支龍頭街口支付，根據規劃，最快 6 月完成測試、展開試營運，預計 7 月正式啟用購物功能。

為解決市面上各種支付 QR Code 規格不一、無法互通的問題，金管會攜手財金公司主導串連「銀行」及「電支機構」兩大支付體系，於 2021 年 10 月建置電子支付跨機構共用平台，陸續開通轉帳、繳稅、繳費、購物四大服務，以「TWQR」整合國內 QR Code 支付的應用，一碼就能掃遍全台，是我國行動支付發展重要的里程碑。

首波參加 TWQR 購物功能的金融機構共有 37 家支援「台灣 Pay」使用，以本土銀行為主，至於合作的電支機構共有 4 家，分別為全盈支付、一卡通、橘子支付及歐付寶。其餘電支機構若要加入 TWQR，除了得與財金公司的系統介接測試外，還需要一家一家地重新和特約商家協議，鼓勵採用 TWQR，並進一步更新合約。

財金公司高層透露，全支付及愛金卡目前已經通過系統測試，將在 3 月加入 TWQR 行列，據悉，3 月 11 日將會正式上線。事實上，金管會、國發會等部會都相當重視 TWQR 的推展，希望其他專營電支的業者能於第二季之前全數上線。

全支付正式進軍電支領域僅約 1 年半的時間，已擁有超過 430 萬會員數，通路約 22 萬，相較其他電支同業，全支付通路遍及全國各鄉鎮，以 PX Pay 會員為主，加入 TWQR 行列後，可望進一步拓展外部通路，像是商圈、夜市、街邊店家等，全支付的使用者也能「走出全聯門市」，透過特約商店一個 QR Code 輕鬆完成付款。

至於街口支付，因商家範圍較廣，可能還需要數月時間來克服問題，財金公司高層進一步說明，街口早已加入電子支付跨機構共用平台「轉帳」的行列，雖未在首波開通購物功能的名單內，但仍持續開發系統，根據該公司規劃，6 月可望展開試營運，7 月正式上線，屆時，9 家電支業者全面到位，各特約商家就能互通掃碼支付。

TWQR 登陸日韓免大量換外幣 下一波續布局亞太國家

台韓跨境支付交流日前傳出捷報，TWQR 於 1 月 31 日宣布登陸韓國，首波開通掃碼購物的發卡機構包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、上海銀、高雄銀、兆豐銀、臺企銀、新光銀、元大銀及花蓮二信等 13 家，其他銀行及電支機構未來將陸續加入。

國人未來不必大量兌換韓圜現鈔，可用一支手機暢遊韓國，輕鬆掃碼支付，銀行業者及電支機構也不需在國際市場上單打獨鬥，就能迅速接軌國際，並讓國內外支付產業及商店間達成「資源共享、資訊互通」效益，財金公司亦致力開發日本市場。

財金公司高層指出，財金公司與韓國最大收單機構 BC Card 公司完成系統介接，初期即導入國人熟悉且喜愛掃貨的韓國便利商店、百貨公司、免稅店等，多達 4 萬家特約商店，未來將會持續擴增，讓更多特約商店受理「TWQR」，深入韓國的大街小巷。

左起為駐韓國台北代表處黃中兆組長、BC Card 公司崔元碩執行長、銀行公會雷仲達理事長、韓國觀光公社劉鎭鎬本部長於「TWQR 韓國開通記者會」合影。(圖：財金公司提供)

日本市場方面，財金公司高層說明，事實上，2021 年就已將 TWQR 推展至日本地區，合作對象為 NTT DATA 公司，民眾前往日本旅遊時遇到有擺放 TWQR 的店家都能使用，但當時遭遇新冠疫情衝擊，使得拓展通路的腳步較慢，目前仍以特定商圈為主，在廣度上來說，不如韓國便利商店通路的範圍廣泛、能見度高，且小額消費筆數也多，今年將會積極佈點，讓赴日遊客或商務人士使用更加便利。