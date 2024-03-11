〈美股早盤〉市場靜待關鍵通膨報告出爐 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-11 21:43

美股主要指數周一 (11 日) 開低，因投資人靜待本周公布的關鍵通膨數據，上周憂參半的就業報告公布後，最新數據可能替聯準會 (Fed) 的貨幣政策路徑提供更多線索。

截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 10 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 1.0%。

美股開盤前，主要指數期貨在經濟數據密集的一周中開局不利，之後將出爐的重磅通膨報告將考驗美股牛市的決心，市場押住聯準會 (Fed) 正在轉向寬鬆貨幣政策。

本周二 (12 日) 公布的消費者物價指數 (CPI) 報告是解開 Fed 在年中開始降息背景的重要一環，決策者上周的談話論似乎非常溫和，交易員認為，即使上周五又公布一組強勁的就業數據，但 6 月降息已箭在弦上。

如果 CPI 跳升強於預期，可能會破壞股市和債市的漲勢，市場對 Fed 即將把通膨拉回目標水準的信心推動股市和債市的漲勢。上個月的情況就是如此，當時的 CPI 數據引發了市場拋售，而這次的影響可能更大，因為這是 Fed 在 3 月 20 日貨幣政策會議前的最後一個重要經濟數據。

RBC BlueBay 資產管理公司首席投資長 Mark Dowding 表示：「最重要的是，很多人都在專注於預測 Fed 首次降息，或者趕在降息之前。我仍然認為這是幾個月後的事情。」

美國物價進一步放緩將支持整體上保持不變的通膨降溫論調，儘管預計 Fed 今年的降息次數將有所減少。市場預估，2 月份 CPI 中的核心物價將年增 0.3%，年增 3.7%，這將是自 2021 年 4 月以來的最小年度漲幅。

央行決策者最近的言論支持放鬆貨幣政策的理由，Fed 主席鮑爾上周四在參議院作證時表示，聯準會離準備降息「不遠」。

截至台北時間周一（11 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.90%，至每股 176.92 美元

特斯拉 (Tesla) 在德國柏林近郊的超級工廠，上周因停電而暫停生產。負責修繕工事的電力業者表示，該廠有望在周一傍晚恢復供電。德國電網營運商 E.ON 旗下的 E.dis 表示，經過周末快速裝配後，這間工廠可望在周一重新供電。

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 1.47%，至每股 195.57 美元

今年 1 月阿拉斯加航空一架飛機在飛行途中發生緊急艙門脫落事故，緊急迫降在美國俄勒岡州機場。根據媒體報導，美國司法部已就此事件對波音公司展開刑事調查。調查文件顯示，美國司法部已經聯繫當日乘坐該航班的部分乘客和機組人員，阿拉斯加航空公司 (ALK-US) 也發表聲明表示：「美國司法部進行的調查是例行的，公司正在全力配合。」

博通 (AVGO-US) 早盤股價下跌 3.63%，至每股 1,261.27

美元

博通 2024 會計年度第一季財報人工智慧 (AI) 營收翻了兩倍，達到 23 億美元。該公司執行長陳福陽認為，到 2024 會計年度結束，AI 相關營收規模將占其半導體業務營收約 35%，約 100 億美元，遠高於博通先前預測的 25%。以此數據計算，博通將成為僅次於輝達 (NVDA-US) 的第二大 AI 晶片廠商。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：