馬斯克再向OpenAI發起挑戰 旗下xAI聊天機器人Grok本周將開放原始碼

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-12 00:33

馬斯克周一 (11 日) 表示，其人工智慧新創公司 xAI 的聊天機器人、ChatGPT 競爭對手「Grok」將於本周開放原始碼。幾天前馬斯克才控告 OpenAI 放棄初心，轉而投奔營利目的。

馬斯克曾多次警告 Google(GOOGL-US)等大型科技公司不用要 AI 技術牟利，上月底他對微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI 提出訴訟。馬斯克在 2015 年共通創辦 OpenAI，不過在 2018 年退出董事會。

馬斯克周一在社群媒體平台 X(前推特) 上發文表示：「xAI 本周將釋出 Grok 的開放原始碼。」此舉讓 xAI 加入 Meta 和法國的 Mistral 等擁有開放原始碼 AI 模型企業的行列。

此外，Google 也推出了名為 Gemma 的 AI 模型，外部開發者能根據自身需求，將它打造成自己的模型。

雖然開放原始碼有助於加速創新，但一些專家警告，開源人工智慧模型可能被恐怖分子用來製造化學武器，甚至開發出一種人類無法控制的有意識的「超智慧」(Super-intelligence)。