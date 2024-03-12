馬斯克再向OpenAI發起挑戰 旗下xAI聊天機器人Grok本周將開放原始碼
鉅亨網編譯段智恆 2024-03-12 00:33
馬斯克周一 (11 日) 表示，其人工智慧新創公司 xAI 的聊天機器人、ChatGPT 競爭對手「Grok」將於本周開放原始碼。幾天前馬斯克才控告 OpenAI 放棄初心，轉而投奔營利目的。
馬斯克曾多次警告 Google(GOOGL-US)等大型科技公司不用要 AI 技術牟利，上月底他對微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI 提出訴訟。馬斯克在 2015 年共通創辦 OpenAI，不過在 2018 年退出董事會。
OpenAI 作為對馬斯克指控的回應公開的他的電子郵件，內容顯示馬斯克支持打造一個營利實體的計畫，並且希望與特斯拉 (TSLA-US) 合併，讓合併後的公司成為「搖錢樹」(cash cow)。
馬斯克周一在社群媒體平台 X(前推特) 上發文表示：「xAI 本周將釋出 Grok 的開放原始碼。」此舉讓 xAI 加入 Meta 和法國的 Mistral 等擁有開放原始碼 AI 模型企業的行列。
此外，Google 也推出了名為 Gemma 的 AI 模型，外部開發者能根據自身需求，將它打造成自己的模型。
雖然開放原始碼有助於加速創新，但一些專家警告，開源人工智慧模型可能被恐怖分子用來製造化學武器，甚至開發出一種人類無法控制的有意識的「超智慧」(Super-intelligence)。
馬斯克在去年的英國 AI 安全峰會上表示，他希望建立一個「第三方裁判」，可以監督開發 AI 公司，並在他們有擔憂時發出警報。
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