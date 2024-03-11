本田逾2.5萬輛汽車煞車問題 美監管機構NHTSA啟動調查

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-11 19:20

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一 (11 日) 啟動對 250,712 輛本田 Insigh 和 Passport 汽車的初步調查，原因是這些汽車會無意間啟動自動緊急煞車。

NHTSA 報告稱，缺陷調查辦公室 (ODI) 收到 46 起投訴，其中包括 3 起車禍或起火事故，還有 2 起受傷事故。緊急煞車問題影響 2019-2022 年款的混合動力汽車本田 Insight 還有 Passport SUV。

根據 NHTSA 的說法，無意中啟動自動煞車會增加車禍風險，導致人身傷害和財產損失。截稿前，本田汽車 (Honda) 北美辦事處並未立即對此回應置評請求。

NHTSA 第一階段調查即初步評估顯示，包括審查消費者投訴或製造商服務公告，這些公告表明可能存有安全疑慮。