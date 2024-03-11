日銀跳過ETF購買 引發政策轉向猜測

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-11 19:30

根據路透周一 (11 日) 報導，日銀 (日本央行、BOJ) 表示，儘管日本股市大幅下跌，但該行周一並未購買日本指數股票型基金 (ETF)，此舉引發市場對日本即將放棄超寬鬆貨幣政策的猜測。

從日銀公布的數據看不出該行為何沒有在東證指數 (Topix) 下跌 2% 的情況下買入 ETF。然而在股市普遍飆升的背景下，以及期待已久的薪資和物價成長跡象下，讓投資人押注日銀可能會在一周後的貨幣至測會議上退出負利率政策。

Chibagin Asset Management 研究部總經理 Jun Morita 表示，隨著日經指數觸及紀錄新高，物價似乎正增至日銀的目標，而日銀不再購買 ETF 意味著支撐股市可能不再那麼重要。

日本多年來一直實行短期負利率和大規模刺激計畫 (包括購買債券和資產)，試圖推動經濟再通膨，終於有了結果。日本周一公布的經濟數據顯示，該國去年 12 第四季經濟成長率修正為 0.4% 後，實際上並未陷入衰退。

數據公布後日元小幅走揚，但此前日元已反彈，因投資人擔心日本 17 年來首次升息即將到來。上周日元升值 2%，達到 5 周以來高點，為 1 美元兌 146.48 日元。日元反彈導致股是拋售，為 5 個多月來最嚴重的一次。截稿前，日元兌美元匯率報 146.72。

路透上周曾報導，有越來越多的日銀決策者兌本月結束負利率的想法持積極態度，因為他們預期薪資會成長。

日本政府債券也因市場押注轉變而承壓，日本兩年期公債殖利率上周觸及 13 年新高、基準 10 年期公債殖利率周一觸及 0.765% 的一個月新高。

Sony Financial Group 資深經濟學家 Takayuki Miyajima 表示，日銀周一沒有干預股市，不是關於其他政策設置的直接訊息。不過這表明，日銀已意識到環境的變化，正如薪資和物價成長所表現的那樣，因此可以認為，政策轉變迫在眉睫。