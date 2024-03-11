鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估上修至3.95元，預估目標價為77元
鉅亨網新聞中心 2024-03-11 16:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一(1216-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.69元上修至3.95元，其中最高估值4.26元，最低估值3.56元，預估目標價為77元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.26(4.26)
|4.6
|4.55
|最低值
|3.56(3.56)
|3.84
|4.55
|平均值
|3.86(3.93)
|4.26
|4.55
|中位數
|3.95(3.98)
|4.22
|4.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|652,805,000
|689,443,000
|685,829,480
|最低值
|585,829,330
|614,343,900
|685,829,480
|平均值
|616,776,330
|647,017,270
|685,829,480
|中位數
|610,758,230
|638,472,140
|685,829,480
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.23
|3.02
|3.5
|3.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|581,102,935
|524,831,664
|473,501,669
|447,319,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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