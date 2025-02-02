本周操盤筆記：全球PMI、美非農就業數據與科技股財報、英印利率決議

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-02 21:50

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未來一周，投資人將迎來一系列經濟數據與多家美國企業財報，除各國服務業與製造業採購經理人 (PMI) 數據外，美國 1 月非農就業數據更是市場焦點所在，歐元區周一 (3 日) 發布的通膨數據也須留意，英國跟印度央行本周末也將做出最新利率決議。

此外，美國大型科技公司將繼續公布最新一季財報成績單，谷歌母公司 Alphabet、亞馬遜、迪士尼、高通及超微等知名科技公司將陸續公布最新一季業績表現，並提出對本季營運的最新看法。

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本週操盤筆記 (0203-0207)

1. 全球 PMI

自周一起陸續公布的各國 PMI 數據，將幫助投資人洞察區域和產業經濟差異。1 月數據將有助於揭示今年首月在政經環境不確定性加劇下，全球各地企業的表現如何。

先前的 PMI 數據顯示，去年 12 月全球經濟成長穩定，但略低於長期趨勢。美國經濟擴張動能強勁，表現優於發達經濟體，英國和歐元區商業活動則都低迷，中國經濟成長去年底也出現放緩，巴西也出現新的疲軟跡象，印度 PMI 初值亦顯示該國上月經濟走緩，進一步顯現新興市場經濟普遍放緩。

2. 美國非農就業數據

美國 1 月非農就業數據將於周五 (7 日) 出爐，市場關注在借貸成本居高不下的環境下，就業市場是否仍保持活躍。美國聯準會 (Fed) 上周三 (1 月 29 日) 以經濟強勁且通膨率仍高於 2% 目標為由，決定維持利率不變。

市場也將對經濟過熱跡象保持警惕，這可能加劇人們對川普貿易跟移民政策恐令通膨復燃的擔憂情緒。Nuveen 固定收益策略主管 Tony Rodriguez 說：「就業報告將是確認勞動市場是否依然穩健，但不會將通膨壓力傳導至服務業的關鍵。」

3. 美科技巨頭財報

本周，美國大型科技公司將繼續發布最新一季財報，Alphabet 和亞馬遜是焦點所在。除微軟外，美股 7 巨頭迄今發布的財報均表現良好。市場預估，Alphabet 去年第四季營收將年增 11.9%，每股獲利 (EPS) 將成長 29.7%，亞馬遜營收料將年增 10%，EPS 將飆漲 49.4%。

4. 英印兩國利率決議

在央行利率會議召開前，英國去年 12 月通膨率意外降至 2.5% 且核心通膨率從 3.5% 降至 3.2%，創去年 9 月以來新低，再加上去年 9 月至 11 月失業率上升至 4.4%，高於市場預期及前兩季的 4.3%，創去年 5 月以來新高，市場普遍認為英國央行 (BoE) 周四 (6 日) 將降息 1 碼至 4.5%，展開自 2024 年 8 月寬鬆週期開始以來的第三次降息行動，以刺激持續低迷的經濟。

隔日，印度央行 (RBI) 也將公布最新利率決議。在政府宣布 10 年來最大規模減免政策後，印度消費產業期盼政策利率能有所降低來刺激消費。過去幾個月來，印度食物通膨居高不下，加上民眾收入成長停滯衝擊消費市場，城市尤其受到影響。