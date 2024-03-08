〈台股盤前〉台積電ADR飆漲5% 吹響2萬點進攻號角 但提防市場警訊浮現

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 08:21

台北股市 7 日在 市場資金強拉包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 及日月光 (3711-TW) 等大型電子股，集中市場加權股價指數收盤以 19693.52 點作收，大漲 194.07 點或 1%，但市場出現已出現警訊，市場專家指出，台股可能會產生高檔獲利了結、籌碼鬆動的壓力，操作應偏向保守。

證券分析師黃漢成說，集中市場今天的走勢爲典型的「拉積盤」，在台積電等電子權值股拉高股價並藉以大大墊高指數同時，中小型股卻不來勁。目前台股集中市場加權股價指數 2 萬點的整數關卡在前，投資人風險可能偏高可能操作宜偏向保守，不要追高。

在市場的警訊方面，黃漢成說，7 日集中市場大漲 194.07 點或 1%，以 19693.52 點作收，估計大型權值股大漲貢獻的漲 250 點，扣除這些點數之下，等於大盤是下跌的，而且還 12 檔個股是以跌停作收，顯示今天起台股可能出現大震盪，而且風險程度遠高於可能的價差獲利。

同時，以中小型股爲主的 OTC 指數，昨日的跌勢明顯，OTC 指數下跌 0.99 點，以 252.9 點作收，成交值高達 1813.74 億元，加上集中市場成交值，兩大市場成交值 7274 億元，在市場的出現超大量能之下，業內人士也點出憂心「量大才會作頭」的顧慮，提防大盤牛豆期震盪作頭。

在今晨收盤的美股方面，美股主要指數集體歡慶，輝達 (NVDA-US) 引領科技股走升，台積電 ADR 台積電 ADR (TSM-US) 飆超 5%。道瓊收紅超 130 點。標普揚升超 1%，創歷史新高紀錄，收盤，美股道瓊指數上漲 130.3 點，或 0.34%，收 38,791.35 點。那斯達克指數上漲 241.83 點，或 1.51%，收 16,273.38 點。S&P 500 指數上漲 52.6 點，或 1.03%，收 5,157.36 點。費城半導體指數上漲 167.90 點，或 3.36%，收 5,165.83 點。NYSE FANG + 指數上漲 242.51 點，或 2.48%，收 10,028.27 點。

在台股 ADR 氣勢如虹 。台積電 ADR 上漲 5.39%；日月光 ADR (ASX-US) 暴漲 9.90%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.50%。

在市場重要消息方面，統一 (1216-TW) 公布 2023 年全年財報，稅後純益 183.36 億元，年增 6.8%，每股純益 3.23 元，統一擬配發去年股息 3 元，盈餘配發率達 92.87% 依統一 7 日收盤價 76.8 元計算，統一的股息現金殖利率達 3.9%。