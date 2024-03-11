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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至17.53元，預估目標價為619元

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 16:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.55元上修至17.53元，其中最高估值18.48元，最低估值13.77元，預估目標價為619元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 18.48(17.48) 44.01 60.35
最低值 13.77(13.24) 21.03 22.6
平均值 16.47(14.76) 33.95 43.46
中位數 17.53(14.55) 33.3 45.54

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 48,222,000 74,938,000 93,653,310
最低值 47,281,000 59,591,210 64,564,640
平均值 48,085,280 69,382,770 79,533,820
中位數 48,221,820 69,992,000 76,512,750

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 18.48 27.71 41.34 44.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		 48,221,630 60,256,142 62,557,192 48,496,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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