鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至17.53元，預估目標價為619元
鉅亨網新聞中心 2024-03-11 16:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.55元上修至17.53元，其中最高估值18.48元，最低估值13.77元，預估目標價為619元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|18.48(17.48)
|44.01
|60.35
|最低值
|13.77(13.24)
|21.03
|22.6
|平均值
|16.47(14.76)
|33.95
|43.46
|中位數
|17.53(14.55)
|33.3
|45.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|48,222,000
|74,938,000
|93,653,310
|最低值
|47,281,000
|59,591,210
|64,564,640
|平均值
|48,085,280
|69,382,770
|79,533,820
|中位數
|48,221,820
|69,992,000
|76,512,750
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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