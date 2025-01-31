search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.44元，預估目標價為345元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.42元下修至-0.44元，其中最高估值-0.32元，最低估值-0.66元，預估目標價為345元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.32(-0.08)8.299.08
最低值-0.66(-0.66)3.486.98
平均值-0.49(-0.43)5.98.07
中位數-0.44(-0.42)5.948.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,310,0002,779,2103,688,740
最低值1,208,0002,242,0003,325,000
平均值1,258,7702,461,5303,528,250
中位數1,258,5002,452,0003,571,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.59-2.313.613.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,208,4221,056,0382,380,8851,872,703

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
聯亞5295.59%
美元/台幣32.682-0.27%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
聯亞

68.97%

勝率

#上升三紅K

偏強
聯亞

68.97%

勝率

#投信認養股

偏強
聯亞

68.97%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
聯亞

68.97%

勝率

延伸閱讀


Empty