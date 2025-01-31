鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至-0.44元，預估目標價為345元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.42元下修至-0.44元，其中最高估值-0.32元，最低估值-0.66元，預估目標價為345元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.32(-0.08)
|8.29
|9.08
|最低值
|-0.66(-0.66)
|3.48
|6.98
|平均值
|-0.49(-0.43)
|5.9
|8.07
|中位數
|-0.44(-0.42)
|5.94
|8.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,310,000
|2,779,210
|3,688,740
|最低值
|1,208,000
|2,242,000
|3,325,000
|平均值
|1,258,770
|2,461,530
|3,528,250
|中位數
|1,258,500
|2,452,000
|3,571,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-0.59
|-2.31
|3.61
|3.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,208,422
|1,056,038
|2,380,885
|1,872,703
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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