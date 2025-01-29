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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)目標價調升至31.5元，幅度約3.28%

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對南亞(1303-TW)提出目標價估值：中位數由30.5元上修至31.5元，調升幅度3.28%。其中最高估值54元，最低估值24元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予南亞(1303-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立9位、保守悲觀3位。

南亞(1303-TW)今(22日)收盤價為32.35元。近5日股價上漲0.94%，相關塑膠工業近5日上漲0.98%，集中市場加權指數上漲0.97%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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