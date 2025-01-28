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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.06元，預估目標價為27.3元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 22:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.08元下修至0.06元，其中最高估值0.42元，最低估值-0.1元，預估目標價為27.3元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.42(0.42)1.952.14
最低值-0.1(-0.1)0.010.36
平均值0.1(0.1)0.591.25
中位數0.06(0.08)0.541.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值349,030,000349,921,850359,693,880
最低值336,719,000324,098,000331,049,000
平均值347,103,400341,690,350345,939,140
中位數348,607,000344,307,660345,305,100

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.461.266.563.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		332,619,533379,896,563365,812,098253,294,668

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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