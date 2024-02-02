統一企業投資在台通路虛實並進 公布32.77億元投資案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 21:09

統一 (1216-TW) 集團積極在台灣投資通路業務，除宣布投資 Yahoo 台灣，打造全新網購體驗，初期將透過開曼控股公司先認購 Yahoo 台灣發行的 2500 萬美元（約新台幣 7.81 億元）可轉換公司債外，並且由子公司家樂福以 24.96 億元買下現有內湖家樂福賣場土地約 2355 坪。

對投資 Yahoo 台灣可轉債案，統一指出，未來統一集團在符合法令及取得主管機關必要許可的前提下，不排除與 Yahoo 台灣在電子商務上，有進一步商業合作的可能性。

統一集團表示，此次投資代表統一集團肯定 Yahoo 台灣在網購生態圈的策略布局，更可望藉此提升台灣電商領域的整體發展、技術能力及產業競爭力，為在地消費者打造全新網購體驗。且 統一集團致力於打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。

為實現此一目標，統一指出，統一集團持續不斷建設並投資生活品牌，運用全台線上線下的零售通路整合及全台 45 個物流中心的完善後勤體系，作為此核心策略的具體展現。Yahoo 台灣過去 20 多年來為台灣電子商務發展帶來重大的貢獻，具有豐沛的人才、有價值的數據洞察與累積多年的數位經驗。

統一指出，透過本次募資，Yahoo 台灣將運用其深厚的數位營運優勢及創新研發能量，為在地消費者帶來更豐富多元的產品、更便利的體驗和更迅速的物流服務。除為其電子商務業務帶來更多成長動能，並為下一階段的成功奠定堅實基礎。