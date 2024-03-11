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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至16.34元，預估目標價為620元

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 16:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智邦(2345-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.72元下修至16.34元，其中最高估值16.83元，最低估值15.99元，預估目標價為620元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年 2026年
最高值 16.83(17.26) 25.96 26.86 30.94
最低值 15.99(15.99) 18.45 21.94 30.94
平均值 16.38(16.54) 20.73 25.1 30.94
中位數 16.34(16.72) 20.15 25.79 30.94

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年 2026年
最高值 85,209,000 116,570,000 119,604,930 137,650,110
最低值 84,188,000 91,039,000 102,087,000 137,650,110
平均值 84,506,770 98,690,140 113,300,380 137,650,110
中位數 84,188,430 95,735,050 115,754,790 137,650,110

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 15.99 14.64 8.44 9.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		 84,188,426 77,205,223 59,598,681 54,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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