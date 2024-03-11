鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至16.34元，預估目標價為620元
鉅亨網新聞中心 2024-03-11 16:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智邦(2345-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.72元下修至16.34元，其中最高估值16.83元，最低估值15.99元，預估目標價為620元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.83(17.26)
|25.96
|26.86
|30.94
|最低值
|15.99(15.99)
|18.45
|21.94
|30.94
|平均值
|16.38(16.54)
|20.73
|25.1
|30.94
|中位數
|16.34(16.72)
|20.15
|25.79
|30.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|85,209,000
|116,570,000
|119,604,930
|137,650,110
|最低值
|84,188,000
|91,039,000
|102,087,000
|137,650,110
|平均值
|84,506,770
|98,690,140
|113,300,380
|137,650,110
|中位數
|84,188,430
|95,735,050
|115,754,790
|137,650,110
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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