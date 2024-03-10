本週操盤筆記：美2月CPI、PPI報告、日本勞資談判結果、石油市場報告

鉅亨網新聞中心 2024-03-10 21:50

本週重點國際財經大事包括：美國重磅通數據 2 月消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 將出爐，另外有「恐怖數據」之稱的 2 月零售銷售也將揭曉；日本勞資談判結果也將在本周公開，將成為日銀貨幣政策轉向的關鍵數據。此外石油輸出國組織 (OPEC) 等機構將釋出最新油市報告。

本週操盤筆記 (0311-0315)

1. 美 2 月 CPI、PPI

美國 1 月兩大重磅通膨數據 CPI 和 PPI 都超預期，服務類通膨重燃，聯準會 (Fed) 官員「強硬表態」也讓市場開始不斷調整降息預期，而投資人普遍願意將這些報告視為反常的季節性現象。

而最重要的原因就是租金通膨，1 月主要居住租金及業主等價租金較去年同期持續回落；但主要居住租金通膨較上月持平 0.4%，業主等價租金通膨季增至 0.6%，為 2023 年 4 月以來高點。當前市場普遍認為，周二 (12 日) 將公布的美國 2 月 CPI「應該會緩解人們對通膨再次加速的擔憂」。

在這種情況下，Fed 將「在 6 月的會議上開始降息」。美銀指出，這將是 Fed 在 3 月貨幣政策會議前的最後一份 CPI 報告，屆時 Fed 還將更新經濟預期。

此外，被稱為「恐怖數據」的美國 1 月零售銷普遍下降，大幅不及預期，引發了市場對新年伊始該國消費者支出的持久性的質疑，給美國經濟的前景蒙上陰影。

當前市場普遍預期，美國 2 月零售銷售月增幅將略微上漲 0.3%，而此次零售銷售數據將幫助市場解美國消費者的健康狀況，若數據再次超預期放緩，或將增強市場對 Fed 在 6 月降息的預期。

2. 日本勞資談判結果

「春鬥」是日本每年春季舉行全國性勞資談判，對日本全年的工資漲幅有著「風向球」的指引作用：參與「春鬥」的企業數量持續增加，涵蓋 700 萬左右的工會成員，相當於 2023 年日本勞動總人口的 10% 以上。

而「春鬥」薪資成長很大程度影響 2024 年日本再通膨的可持續性，而春鬥公布的事件距離日銀 3 月貨幣政策會議僅有 2 個交易日，或成為影響本次會議的重要的變數。

目前，勞工雙方對「春鬥」結果均較為樂觀，政府也對薪資上漲「樂見其成」。 Rengo 日前公布的工會平均加薪要求為 5.9%，大幅高於去年的 4.5%，是三十年來的最高水準。

3. 石油市場報告

OPEC、國際能源署 (IEA) 和美國能源資訊署 (EIA) 本周將陸續公布原油市場展望報告。

Tradition Energy 市場研究總監 Gary Cunningham 表示，石油「陷入了 OPEC + 長期減產的支撐和全球需求的一些問題之間，而全球需求的問題係由中國設定經濟成長 5%，以及對美國恐無法控制通膨的擔憂情緒所推動。」

他指出，儘管 OPEC + 減產，但美國原油產量強勁，這讓交易員猶豫不決，而且伊朗和委內瑞拉原油在不久的將來都有可能流入。