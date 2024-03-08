路透：日銀傾向3月退出負利率

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-08 19:41

路透周五 (8 日) 援引四名熟悉日銀 (日本央行、BOJ) 想法的消息人士報導，有越來越多的決策者對本月結束負利率的想法持積極態度，因預期今年的薪資漲幅會更大。

此外，決策者在結束負利率政策後，日銀還可能徹底改革其大規模刺激計畫，包括殖利率曲線控制 (YCC) 政策和購買風險較高的資產。

不過消息人士表示，即將到來的政策轉變將是一場艱難的挑戰，因為 9 位決策者對於要在 3 月 18 日至 19 日的貨幣政策會議上採取行動，還是要推遲到 4 月 25 日至 26 日的會議上仍未達成共識。

目前多位日銀決策者正在密切留意 3 月 13 日大型企業與公會的年度薪資談判結果，以及 3 月 15 日日本勞動組合總連合會 (RENGO) 將公布的首份調查結果，以決定何時逐步退出大規模刺激計畫。

據悉，大幅加薪可能會增加 3 月升息的可能性，因為大公司的報價通常會替日本全國小公司的報價訂下基調。日銀希望穩定的薪資成長將誘使消費者增加支出，從而在多年經濟停滯和通縮後提振需求與價格。

一名消息人士說：「如果春季薪資談判結果強勁，日銀可能不一定需要等到 4 月再採取行動。」不過這些消息人士也表示，如果決策者有意靜待下月的「短觀」商業信心調查和日銀地區分行經理關於全國薪資展望的報告，央行或許會到 4 月才做出做最終決定。