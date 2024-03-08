〈美股早盤〉美2月非農加大市場押注Fed提早降息 主要指數走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-08 22:45

美國稍早公布的最新就業報告強化聯準會 (Fed) 可能在 6 月開始降息的押注，主要指數周五 (8 日) 開盤走高，美債殖利率走跌。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美國 2 月非農就業超預期、薪資成長放緩、失業率也進一步上升，顯示經濟健康成長和通膨放緩跡象。具體來看，美國上月非農新增就業人數報 27.5 萬，遠超市場預期的 19.8 萬，也高於修正後前值 22.9 萬，當月失業率自前值的 3.7% 升至 3.9%，與此同時薪水年、月增速均雙雙放緩。

儘管消費者受到借貸成本和物價上漲的擠壓，但就業機會增加和薪資溫和成長繼續為他們提供了繼續消費的資金。

Fed 主席鮑爾周三在國會作證時表示，勞動市場依然緊張，薪資水準也在上升。央行正試圖利用政策來維持成長，維持勞動市場的強勁，同時也在通膨方面取得進一步進展。

截至台北時間周五（8 日）22 時許：

焦點個股：

邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價下跌 6.57%，至每股 79.26 美元

IC 設計大廠邁威爾科技 (Marvell Technology) 周五 (8 日) 美股盤前股價一度下跌 6%，此前該公司公布疲軟財測，其人工智慧 (AI) 網路設備訂單的成長被無線和企業市場需求的持續下滑抵銷。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.99%，至每股 954.35 美元

輝達光是今年的強勁漲勢就增加超過 1 兆美元的市值，遠高於上次分拆股份時的水平。有些人認為這家人工智慧巨擘很可能再次進行股票分割。該公司上次宣布進行 1 拆 4 的股票分割是在 2021 年 5 月，當時股價約為每股 600 美元。如今，在去年大漲 240% 後，其股價目前已接近 1,000 美元水準。即使多頭認為相對未來獲利成長的估值相對便宜，但一些潛在投資人可能會對這個價格猶豫不決。

禮來 (LLY-US) 早盤股價下跌 1.81%，至每股 766.06 美元

禮來公司 (Eli Lilly) 周五表示，美國食品藥物管理局 (FDA) 延後了該製藥商實驗性阿茲海默症治療藥物多納奈單抗 (donanemab) 的批准決定期限，此舉出人意料。禮來公司補充說，FDA 計劃在最後一刻召開外部顧問會議，以進一步審查該療法在後期試驗中的安全性和有效性。FDA 尚未透露該會議的日期，因此可能會在本月之後才批准。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月非農新增就業報 27.5 萬人，預期 19.8 萬人，修正後前值 22.9 萬人

美國 2 月失業率報 3.9%，預期 3.7%，前值 3.7%

美國 2 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

美國 2 月平均每小時薪資年增率報 4.3%，預期 4.4%，修正後前值 4.4%

美國 2 月平均每小時薪資月增率報 0.1%，預期 0.2%，修正後前值 0.5%

美國 2 月勞動參與率報 62.5%，預期 62.5%，前值 62.5%

華爾街分析：