比特幣價格徘徊在歷史新高之下 未來還有許多潛在催化劑

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-08 20:30

加密貨幣交易價格在周五 (8 日) 普遍小幅走高，不過比特幣價格仍低於本周稍早達到的歷史高點。比特幣價格在過去一個月飆升 48% 後似乎稍作喘息，在其邁向歷史新高後塵埃落定。市場分析指出，比特幣漲勢未來還有許多催化劑，例如下月的減半事件、美國央行可能的降息。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣交易價格報 67,709.94 美元，24 小時內上漲 1%。這個全球最大加密貨幣在周二達到 6.9 萬美元以上的紀錄新高，刷新 2021 年 11 月的紀錄。

今年年初批准的現貨比特幣 ETF 也助攻比特幣價格漲勢，比特幣今年初的價格約 4.2 萬美元。與此同時，現貨 ETF 的問世也提高機構投資人的興趣，最近散戶也開始加入這一趨勢。

XM 分析師 Marios Hadjikyriacos 周五表示，在美國經濟軟著陸和降息的希望鼓舞下，投資人開始一場史詩級的購買狂潮，害怕錯失機會的情緒影響下放大這些舉動，造就今年跨資產的漲勢，美股、債券、黃金和比特幣同步飆升。

值得注意的是，比特幣在未來仍有許多潛在催化劑，例如 4 月的減半事件，因為降低新幣發行速度，通常會推高價格。此外，美國聯準會 (Fed) 的降息可能也提供另一股提振力道，因為降息往往會改善風險資產的情緒。