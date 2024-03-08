美科技股上周資金流出創歷史新高 但未影響美股漲勢

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-08 19:54

美銀 (BAC-US) 策略師周五 (8 日) 表示，科技股基金出現有史以來最大單周資金流出，但這並未影響推動美股迅猛上漲的普遍樂觀情緒。

以 Michael Hartnett 為首的策略師在一份報告中援引 EPFR Global 數據指出，在截至 3 月 6 日一周內，科技股資金撤出約 55 億美元，該時機正值蘋果 (AAPL-US) 股價本月進入技術性修正之際，投資人擔心該公司 iPhpone 銷量下滑及面臨監管壓力。

Hartnett 表示，標普 500 指數自去年 10 月底來上漲 25%，美股在「異常時期」出現「異常漲勢」。他在去年一直看空美股，不過今年對股市的態度趨向中性。他在一份報告中寫道，在聯準會 (Fed) 最終降息預期到來之前，讓倉位「緊張和擴大」。

受到人工智慧 (AI) 的狂熱和 Fed 貨幣政策轉向的樂觀情緒推動，美股今年創下歷史新高。少數幾家科技巨擘─所謂美股七雄 (Magnificent Seven)─推動大部分股市漲幅，但過去幾周這些股票之間差距越來越大。

該行策略師 Ben Snider 在一份報告中寫道:「儘管投資者通常認為集中度升高是下行風險的信號，但標準普爾 500 指數在過去 12 個月的集中度達到峰值後，往往是上漲而不是下跌。」